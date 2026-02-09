Más Información

Durante el medio tiempo del , hubo un momento que muchos pensaron que era parte del guion: una en pleno campo. Pero no, la que apareció durante el medio tiempo sí fue real.

De acuerdo con el equipo de representación de , en entrevista con "Variety", la pareja que apareció en el centro del estadio no eran actores.

Eran novios reales que, meses antes, habían invitado a Benito a su boda. La respuesta del artista fue inesperada: propuso que se casaran durante el show del Super Bowl.

Boda en el Super Bowl, durante el show de medio tiempo de Bad Bunny. Foto: AP / Frank Franklin
Boda en el Super Bowl, durante el show de medio tiempo de Bad Bunny. Foto: AP / Frank Franklin

La ceremonia se realizó en el campo del Levi's Stadium, ante una audiencia que, según mediciones citadas por medios deportivos y de rating, superó los 120 millones de espectadores globales.

El detalle terminó de confirmarse cuando Antonio Reyes, integrante de Project Church Sacramento y originario de Uruapan, publicó en sus redes sociales que él participó en ese momento como parte de la ceremonia.

El medio tiempo, bautizado en redes como BennitoBowl, no se construyó como un concierto, sino como una representación cultural. La “Casita”, las referencias a fiestas de barrio, la estética caribeña, la comunidad, el niño recostado en tres sillas juntas, la

La famosa “Casita” estuvo habitada por celebridades como: Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Karol G y Cardi B.

Y en el escenario musical, las apariciones de Ricky Martin y Lady Gaga reforzaron la idea de cruce cultural: una versión en clave salsa de “Die With a Smile” y una interpretación que convirtió “Lo que le pasó a Hawaii” en un momento coral.

El setlist de Bad Bunny en el Super Bowl

Mientras ocurría esta boda histórica, el repertorio recorrió distintas etapas del universo de Benito:

  • Tití Me Preguntó
  • Yo Perreo Sola
  • Safaera
  • Party
  • Voy a llevarte pa PR
  • EoO
  • Mónaco
  • Die With a Smile (versión salsa con Lady Gaga)
  • Baile Inolvidable
  • NUEVAYoL
  • Lo que le pasó a Hawaii (con Ricky Martin)
  • El Apagón
  • DtMF
