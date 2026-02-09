El show de Bad Bunny, durante el medio tiempo del Super Bowl XL, sigue causando sensación pues, fueron tantos los recursos culturales de los que hizo uso que, siguen desvelándose algunos detalles que, a simple vista, durante la presentación, fueron difíciles de notar, como fue el caso de una pequeña bandera de México que fue hondeada desde los arbustos del espectáculo.

El espectáculo del "Conejo malo" no fue sólo lo más esperado del Super Bowl, aún más allá que el juego entre los Patriots y Seahawks, sino que, luego de su gran desempeño en el Levi´s Stadium, el show que ofreció el boricua sigue dando de qué hablar.

Esto debido a que, a lo largo de los 13 minutos de su show, Benito Antonio Martínez Ocasio hizo un paseo por unas de sus más anhelantes remembranzas; la infancia en Almirante Sur, Puerto Rico; los bailarines que lo rodeaban, los actores que personificaban a quienes fueron sus vecinos, todos ellos remontaban a una época que lo forjó.

Aunque no sólo los puertorriqueños que sintonizaron el evento deportivo se sintieron identificados con el cantante, sino que muchos más latinos, provenientes de otros países que comparten algunas de las costumbres con las que Bad Bunny creció.

El intérprete de "DtMF", en realidad, hizo un homenaje a todos los países del continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, a quienes mencionó y mostró sus banderas, en la que también izó la bandera de nuestro país y los otros 17 países que forman parte de América.

Pero lo que ha llamado la atención es que cuando "el Conejo malo" se encontraba interpetando "Monáco" y, se detiene un momento para observar a la cámara y expresar la frase "y si hoy estoy aquí en el Super Bowl XL, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí, tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas, créeme", en segundo plano y, de entre los arbustos, aparece una pequeña bandera de México, hondeada con discreción, por una de las personas disfrazadas como una planta.

Sin embargo, se desconoce el mensaje que connotó pues fue la única bandera que apareció, adicionalmente a las otras banderas latinoamericanas, sin embargo, ya se rumora que tiene que ver con la solidaridad que el boricua ha demostrado a los migrantes mexicanos que, en la actualidad, se enfrentan a las deportaciones y vejaciones físicas de los agentes de ICE, como parte de las políticas antimigratorias de Donald Trump.

