Más Información

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

El , durante el medio tiempo del Super Bowl XL, sigue causando sensación pues, fueron tantos los de los que hizo uso que, siguen desvelándose algunos detalles que, a simple vista, durante la presentación, fueron difíciles de notar, como fue el caso de una pequeña que fue hondeada desde los arbustos del espectáculo.

El espectáculo del "Conejo malo" no fue sólo lo más esperado del Super Bowl, aún más allá que el juego entre los Patriots y Seahawks, sino que, luego de su gran desempeño en el Levi´s Stadium, el show que ofreció el boricua sigue dando de qué hablar.

Esto debido a que, a lo largo de los 13 minutos de su show, Benito Antonio Martínez Ocasio hizo un paseo por unas de sus más anhelantes remembranzas; la infancia en Almirante Sur, Puerto Rico; los bailarines que lo rodeaban, los actores que personificaban a quienes fueron sus vecinos, todos ellos remontaban a una época que lo forjó.

Lee también:

Aunque no sólo los puertorriqueños que sintonizaron el evento deportivo se sintieron identificados con el cantante, sino que muchos más latinos, provenientes de otros países que comparten algunas de las costumbres con las que Bad Bunny creció.

El intérprete de "DtMF", en realidad, hizo un homenaje a todos los países del continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, a quienes mencionó y mostró sus banderas, en la que también izó la bandera de nuestro país y los otros 17 países que forman parte de América.

Pero lo que ha llamado la atención es que cuando "el Conejo malo" se encontraba interpetando "Monáco" y, se detiene un momento para observar a la cámara y expresar la frase "y si hoy estoy aquí en el Super Bowl XL, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí, tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas, créeme", en segundo plano y, de entre los arbustos, aparece una pequeña bandera de México, hondeada con discreción, por una de las personas disfrazadas como una planta.

Lee también:

Sin embargo, se desconoce el mensaje que connotó pues fue la única bandera que apareció, adicionalmente a las otras banderas latinoamericanas, sin embargo, ya se rumora que tiene que ver con la solidaridad que el boricua ha demostrado a los migrantes mexicanos que, en la actualidad, se enfrentan a las deportaciones y vejaciones físicas de los agentes de ICE, como parte de las políticas antimigratorias de Donald Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]