En uno de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl más esperados de la historia, el mensaje que dejó Bad Bunny fue claro: en el evento deportivo más importante de Estados Unidos la cultura latina no es una invitada, es protagonista.

Ante los ojos de más de 70 mil espectadores en el estadio Levi’s de Santa Clara, California, y para 100 millones de personas a través de las pantallas, Benito no plantó únicamente la bandera de Puerto Rico, llevó a toda Latinoamérica con él al escenario más visto de todos.

El nacido en Bayamón despertó el furor del público con el clásico ‘Tití me preguntó’ como canción de entrada, antes de dar paso a otros de sus grandes éxitos como ‘Yo perreo sola’ y ‘Mónaco’.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, como dijo Martínez Ocasio, fue “la fiesta más grande del mundo”, donde se mezcló salsa, reggaetón, bachata y trap. Todas las épocas de la exitosa carrera de Benito fueron expuestas. Canciones de Don Omar y Daddy Yankee acompañaron sus transiciones en el escenario, dividido en distintas zonas: un campo, tiendas de conveniencia y un salón de fiestas para celebrar una boda. Sin embargo, el Conejo Malo no estuvo sólo.

Sus invitados de lujo fueron la cantante Lady Gaga, que sorprendió con su interpretación de ‘Die with a smile’, versión salsa; y el icónico Ricky Martin. Como una señal de los tiempos, el ídolo histórico de Puerto Rico vio brillar a la nueva cara de su país que domina la industria musical.

“Si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mi mismo”, dijo el reciente ganador de tres Grammys, que honró la cultura boricua a través de sus bailarines y actores, que lucieron sombreros de pava o jíbaros, mismos que usan los campesinos para cubrirse del sol.

La famosa canción ‘Nueva Yol’ sonó cuando Benito apareció en una réplica de La Marqueta, un mercado con raíces latinas ubicado en Manhattan.

No hubo manifestaciones políticas, porque no fueron necesarias. El espectáculo dejó claro que esta era la noche de Latinoamérica, y que la historia marcará esta noche como la primera vez que el show de medio tiempo del Super Bowl fue interpretado por su artista principal, todo el tiempo en español.

Para Benito una boda, una reunión con amigos o el partido de futbol americano más importante representa lo mismo: una oportunidad para bailar y festejar la vida. Avisó que el público no debía aprender español para disfrutar su presentación, sino dejarse guiar por el ritmo del corazón. La realidad excedió su pronóstico y el show fue “un baile inolvidable”.

En medio de miles de aficionados que viajaron desde Seattle, Nueva Inglaterra y decenas de otras ciudades en Estados Unidos, el cantante puertorriqueño los transportó a la isla del caribe a puro perreo.

La música trasciende fronteras y no discrimina géneros, una reflexión que nos ofrece esta presentación histórica en tiempos donde el gobierno de Estados Unidos persigue a los inmigrantes en su país. A ellos, Bad Bunny les cantó desde el lugar más profundo de su corazón.

Después de este show de medio tiempo, la frase de ‘El Apagón’ que afirma que “ahora todos quieren ser latinos” cobró mayor relevancia, aunque Benito piense que “les falta sazón”.

Finalmente, entre fuegos artificiales que pintaron el cielo de Santa Clara con los colores de Puerto Rico, no hubo “una declaración” demasiado política que divida opiniones. Benito abandonó el campo de juego rodeado de banderas latinoamericanas y en las pantallas gigantes del estadio, se compartió al mundo que “la única cosa más poderosa que el odio, es el amor”.

