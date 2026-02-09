Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, e incluso borró su foto de perfil, lo que ha causado sorpresa entre los 53 millones de seguidores que el puertorriqueño tiene en la red social.

Además, el llamado "Conejo malo" dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. La cuenta vacía solo tiene un enlace a su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

La desaparición de Benito de la red social se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX , donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

Así luce el perfil de Benito a horas del Super Bowl. Foto: Captura de pantalla.

Desde su actuación, lleno de referencias culturales de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha protagonizado los titulares de periódicos, las redes sociales y la televisión sobre la destacada actuación del puertorriqueño, que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G también acompañaron al artista, quien el mes pasado hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum.

