Más Información

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

se encuentra en el mejor momento de su carrera. No sólo ganó el Grammy a mejor álbum y se presentó en el show de medio tiempo del , sino que su música ha repuntado en las plataformas digitales, específicamente Spotify.

Este fin de semana, el llamado "Conejo malo" apareció en la final de la NFL con un show que enalteció la cultura latina y rompió récord de televidentes. En tan solo 13 minutos (que fue lo que duró el espectáculo), Benito hizo un recorrido por Latinoamérica y su carrera musical, pero fuera de la cancha retomó su lugar como uno de los artistas más reproducidos.

Y es que, el impacto que generó a nivel mundial se vio reflejado en Spotify, donde los "play" su catálogo musical aumentaron de forma significativa tanto en México como en el resto del mundo.

Lee también

De acuerdo con datos de la plataforma, los streams de Bad Bunny crecieron en un 160 por ciento, siendo "Yo perreo sola" la canción más reproducida.

En Estados Unidos, a pesar de las críticas, el reggaetonero ocupó los primeros seis lugares dentro de las canciones más escuchadas, gracias a que las reproducciones se dispararon hasta en un 470 por ciento más.

Estas fueron las canciones más escuchadas tras el Super Bowl:

  • “Yo Perreo Sola” 
  • “El Apagón” 
  • “LO QUE LE PASOì A HAWAii”
  • “Tití Me Preguntó”
  • “Party” 
  • “DtMF”
  • “NUEVAYoL” 
  • “CAFé CON RON”  
  • “LA MuDANZA” 
  • “Safaera”
  • “MONACO” 
  • “EoO” 
  • “BAILE INoLVIDABLE” 
  • “VOY A LLeVARTE PA PR” 

El impacto no se limitó al streaming. “Debí tirar más fotos” volvió a entrar al Billboard Hot 100, colocándose en la posición número 10.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]