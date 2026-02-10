La mañana de este martes, autoridades de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informaron la detención de Gaby “N” en el estado de Oaxaca, señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado de Roberto Hernández.

Los hechos ocurrieron el 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, cuando el motociclista perdió la vida tras ser arrollado y arrastrado por un vehículo conducido por Gaby.

La captura se realizó tras la ejecución de una orden de aprehensión librada por un juez de control.

¿Por qué fue detenida?

Gaby "N" fue detenida como presunta responsable de la muerte de Roberto, hombre de 52 años que circulaba en su motocicleta cuando fue embestido por un automóvil en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el choque, el cuerpo de la víctima quedó atrapado debajo del vehículo y al no parar la marcha del carro, fue arrastrado por varios metros, lo que le provocó su muerte.

A partir de estos hechos, la Fiscalía capitalina inició las indagatorias correspondientes, las cuales incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y la reconstrucción del recorrido del vehículo involucrado. Con estos elementos, el Ministerio Público reclasificó el caso como homicidio calificado y solicitó la orden de aprehensión en contra de la probable responsable.

Así fue la captura en Oaxaca

Por medio de la red social X, el periodista Carlos Jiménez, difundió videos en los cuales se observa el momento en que agentes de la Policía de Investigación ejecutan la orden de arresto.

DETIENEN a LA MIJER Q ARROLLÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Así detuvo la @PDI_FGJCDMX en Oaxaca a la enfermera Gaby Gómez.

Estaba oculta en Ocotlán @GobOax

El personal de @FiscaliaCDMX se trasladó anoche a aquel estado.

Está acusada de homicidio agravado. pic.twitter.com/yR6hIWh3QO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 10, 2026

En otro clip publicado por Jiménez se aprecia cuando un agente de la Fiscalía capitalina le informa a la mujer, que se encuentra imputada por el delito de homicidio calificado, mientras otros dos elementos de la PDI permanecen a su lado durante la diligencia.

Así fue el traslado al reclusorio

Posteriormente, la detenida fue trasladada a la Ciudad de México, lo cual también fue capturado en video y en el cual se observa su llegada a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, esposada y escoltada por cinco agentes de la PDI.

Más tarde, dos elementos la conducen y la suben a la patrulla en la que sería llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Durante el traslado se escuchan gritos de personas que exigen “todo el peso de la ley”.

La Fiscalía capitalina informó que la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia.

POR FIN!

YA ESTÁ en PRISIÓN la MUJER q ARROLLÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Así llego a Sta Martha, la enfermera Gaby Gómez.

Agentes de @PDI_FGJCDMX la ubicaron hace unos días en @GobOax

Esta madrugada la capturaron.@FiscaliaCDMX la acusa de un delito q va de 20 a 50 años presa. pic.twitter.com/659I6Poxp2 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 10, 2026

