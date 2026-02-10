Más Información

Un segundo lote de vacunas contra el , con 150 dosis, fue entregado en el módulo de vacunación instalado en el Centro de Transferencia Modal () Observatorio.

Las ampolletas fueron entregadas luego de que, la mañana de este martes, las se agotaron en el punto de vacunación ubicado dentro de las instalaciones del Metro.

Entregan 150 vacunas más en módulo de vacunación en Cetram Observatorio. Foto: Santiago Reyes
Entregan 150 vacunas más en módulo de vacunación en Cetram Observatorio. Foto: Santiago Reyes

Las primeras inmunizaciones se terminaron en poco más de dos horas, informó personal de la Secretaría de Salud capitalina desplegado en el puesto de inoculación.

Lee también:

Algunos usuarios decidieron esperar a que llegaran las nuevas dosis al módulo.

“Me voy a esperar porque tengo tiempo y ya estamos aquí, ya no es nada media hora”, dijo una joven de nombre Viridiana.

Entregan 150 vacunas más en módulo de vacunación en Cetram Observatorio. Foto: Santiago Reyes
Entregan 150 vacunas más en módulo de vacunación en Cetram Observatorio. Foto: Santiago Reyes

En el puesto de vacunación también se aplicaba el biológico contra el neumococo, sin embargo, las inmunizaciones por esta enfermedad no se habían agotado hasta el mediodía de este martes.

dmrr/cr

