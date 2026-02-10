Varios diputados, diputadas y trabajadores del Congreso de la Ciudad de México se vacunaron este martes contra el sarampión, sumándose al llamado del gobierno capitalino para evitar la propagación de dicho virus.

Este martes, fue colocado un Módulo Especial en las escalinatas del Recinto Legislativo de Donceles y Allende, donde personal de la Secretaría de Salud local llevó a cabo la inmunización de quienes acudieron a ese espacio.

La diputada de Morena, Valeria Cruz Flores indicó que se trata de un esfuerzo para contribuir a la campaña impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México para evitar que aumenten los contagios entre las y los habitantes de esta metrópoli.

Explicó que la Comisión de Salud, que ella preside, gestionó esta actividad ante las autoridades del IMSS Bienestar, con el objetivo de que las y los legisladores de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino, así como el personal del mismo, fueran vacunados y se mantengan libre de contagios.

Los diputados del PVEM, Jesús Sesma Suárez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; Xóchitl Bravo Espinosa, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y Brenda Ruiz Aguilar, Vicecoordinadora de esa bancada, fueron los primeros en vacunarse.

En su oportunidad, Bravo Espinosa resaltó la importancia de que la población acuda a vacunarse contra el sarampión, en particular las personas entre seis meses y 49 años de edad.

“La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha una campaña sin precedentes para prevenir los contagios de este virus, que se transmite fácilmente a través de las gotitas de saliva que se esparcen en el aire al hablar, toser o estornudar”, precisó.

