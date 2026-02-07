La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que al final de su administración habrá 10 mil camas para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante el inicio de obra del Hospital General de Santa Catarina, Nuevo León, Sheinbaum Pardo acusó que en el periodo neoliberal no se construyeron hospitales, se instauró el outsourcing y se dejaron de formar médicos.

Foto: Especial

“Ahora vamos a construir todavía más hospitales como este de Santa Catarina, de tal manera que en los 12 años, los seis años del presidente López Obrador y los seis años de nuestro gobierno, vamos a construir más de 10 mil camas para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“36 años (del periodo neoliberal), cuatro mil camas (se hicieron). Y en 12 años, más del doble, vamos a construir más de 10 mil camas para todo el país”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Indicó que el expresidente López Obrador terminó de construir los hospitales que estaban “a medias” del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

“Vamos a construir todavía más hospitales”, garantizó al agradecer a los trabajadores de la construcción y a los ingenieros militares.

El gobernador Samuel García agradeció el apoyo de la Mandataria federal para el estado y señaló que por muchos años, los empresarios pidieron que hubiera otro hospital por ser Nuevo León el que más contribuye en registros patronales y cuotas.

“Y desde el gobierno del presidente Andrés Manuel, y hoy con su impulso, se va a hacer uno de los hospitales más grandes de México aquí. Por eso le decimos gracias presidenta por escuchar a Santa Catarina”, expresó.

Foto: Especial

Zoé Robledo, director del IMSS, reconoció el proyecto para favorecer a las personas en su atención médica. Apuntó que el hospital de Santa Catarina lleva 12.4% de avance con 50 mil 600 metros cuadrados; 536 camas; 160 camas de hospitalización; 10 quirófanos; y 38 especialidades, entre otros servicios.

La inversión para esta obra es de 421 mil millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil personas en la región.

