La senadora Juanita Guerra Mena, quien fue sorprendida por reporteros mientras le teñían el cabello en un salón de belleza dentro del recinto legislativo, justificó el caso y dijo que dicho servicio le ayuda a concentrarse en el trabajo legislativo.

Al ser cuestionada sobre la existencia de un salón de belleza dentro del Senado, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que este tipo de servicios contribuyen a que senadoras y senadores se concentren en su labor y en dar resultados, por lo que deben analizarse con seriedad y sin dobles discursos.

Añadió que fue invitada a ese espacio hace apenas un año por compañeras de Morena y precisó que las legisladoras que asisten no permanecen más de 15 minutos en el lugar.

“Hay mucho ataque detrás que también evidencia falta de sororidad y misoginia, porque nadie antes había cuestionado las atenciones que se brindan a varones, por ejemplo, en el aseo de su calzado, en las mismas circunstancias”.

“Yo pagué por el servicio que me dieron y no debería ser de otra forma. Es importante aclarar de manera transparente cómo opera ese espacio en el Senado y dejar la hipocresía a un lado, porque muchas legisladoras de todas las bancadas hacemos uso de estos servicios, como ya lo señaló la propia presidenta del Senado”, expresó.

Guerra Mena recordó que el Congreso de la Unión cuenta con diversos servicios —como cafeterías, restaurantes, bancos o módulos de boleado de zapatos— cuyo objetivo es facilitar el trabajo cotidiano no solo de legisladores, sino de todo el personal que labora en el recinto.

“El trabajo de una legisladora que toma en serio su responsabilidad no tiene horarios. Yo voy y vengo de Morelos todo el tiempo, porque además del trabajo legislativo hago trabajo en territorio. Todo lo que facilite enfocarnos en lo verdaderamente importante es valioso”, señaló.

Juanita Guerra consideró que corresponde a la administración del Senado aclarar con transparencia los aspectos institucionales relacionados con espacios, servicios y operación interna.

“Para evitar cualquier especulación, lo mejor es que todo se explique de forma transparente. Incluso es una fuente de empleo para las personas que prestan estos servicios. No se trata de ocultar nada, sino de aclarar”, dijo.

Sobre el discurso de austeridad, afirmó que este debe ir acompañado de coherencia y responsabilidad, y sostuvo que su trayectoria legislativa respalda su actuar.

