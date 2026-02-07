El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, protagonizó una nueva polémica luego de sufrir un accidente automovilístico el pasado 6 de febrero en Metepec, Estado de México. En el percance, el legislador sostuvo una discusión con un elemento de seguridad, mientras que el impacto dejó destrozada la parte delantera de su vehículo.

Algunas versiones indican que el legislador presuntamente conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, sin embargo, esto fue rechazado por Santiago Pineda, quien explicó a través de un video que "salió con precaución" y se dirigía a una reunión de trabajo en la Ciudad de México.

En redes sociales circuló una grabación en donde se escucha que el petista y un elemento de seguridad sostienen un enfrentamiento verbal con acusaciones de corrupción: "pues como tu quieras cabrón (...) policía corrupto", se escucha decir al diputado. En respuesta, el oficial responde "mira quién habla de corrupción, maneja bien".

En el video aparecen ambos vehículos blancos estacionados en la avenida, uno de ellos con la parte delantera dañada. Algunas personas se acercan al lugar mientras Santiago Pineda y el policía siguen alzado la voz diciéndose "pues como quieras, pues como tú quieras". La tensión se eleva al punto de que un hombre que permanece en el sitio dice que "son corruptos todos".

Otra vez el diputado del PT Ublester Santiago por andar de borracho, ahora chocó su Audi en Metepec , el mismo que protagonizó un escándalo en Town Square en diciembre. pic.twitter.com/mdrcyhZnW7 — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) February 7, 2026

La otra persona viajaba a "alta velocidad", dice Wblester Santiago sobre el choque

Horas más tarde y tras los señalamientos, el diputado de 62 años compartió su versión en la que detalla que aproximadamente entre las 12:00 y las 12:30 del día, iba saliendo de su domicilio "con precaución" rumbo a una reunión de trabajo en la capital del país cuando sufrió un accidente "como cualquier otro ciudadano".

Por medio de un video en redes sociales, el petista contó que a unos metros de salir de su vivienda, una persona con una emergencia de una mascota en condiciones graves viajaba a alta velocidad y lo impactó ocasionado el percance.

Diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda (07/02/2026). Foto: Captura de pantalla

"Cuando yo salgo, del lado izquierdo viene un auto, se para porque hay un tope ahí para que yo cruce hacia el otro lado de la calle. Volteo a ver del lado derecho a ver si viene algo, no viene nada y cuando volteo sentí un golpe muy muy fuerte a mi vehículo y se explotaron las bolsas, fue una cosa complicada", detalló.

Agregó que él entiende las emergencias y que "los accidentes son eso, accidentes". Sobre su estado de salud, añadió que no le paso nada mientras que su carro, en términos de impacto, "se llevaron todo el frente" de su camioneta.

"El policía llegó a hostigarme", acusa diputado del PT

Respecto a la discusión con el elemento policiaco, el petista explicó que el policía llegó a hostigarlo luego sufrir el accidente que, asegura, "a nada estuve de perder la vida".

"Una media hora después llega este personaje y lo único que llega es a hostigarme, a estar tratado de amedrentarme, hostigarme, agrediéndome y le dije que en vez de que llegara a ayudarme, apoyarme porque tuve ese accidente, llegó a hacer todo lo contrario", contó en su video mensaje.

Diputado federal del PT, Wblester Santiago Pineda, protagoniza accidente vehicular en Metepec, Edomex (07/02/2026). Foto: Captura de pantalla

Entre los señalamientos que hizo, el diputado federal acusó al presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, de mandar al oficial a hostigarlo, a quien identificó como "su comandante" o el de "segundo nivel de mando de la policía".

"Es un hostigamiento permanente y mandado directamente por el personaje corrupto que tenemos de presidente (municipal)", puntualizó.

Polémica de Wblester Santiago en la plaza de Metepec

El pasado 2 de diciembre, Wblester Santiago protagonizó un escándalo en la plaza comercial en Metepec, cuando agredió y causó destrozos en el recinto, presuntamente en estado de ebriedad.

El hecho, al igual que su accidente automovilístico, quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales donde se le ve junto al entonces titular de la Junta de Caminos del estado de México, Ariel Juárez, quien luego renunció por los mismos hechos.

Dos días después, el pasado 4 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las agresiones del funcionario debían investigarse. "Lo vi en las redes sociales y tiene que revisarse si es que cometieron alguna falta, o hay algún acto de corrupción, o por lo menos sancionar. Sí, tiene que revisarse”, dijo la jefa del Ejecutivo.

En respuesta al actuar del diputado federal, el 21 de enero, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, confirmó a EL UNIVERSAL que interpuso una denuncia contra Wblester Santiago ante el Comité de Ética del recinto legislativo y ante la Comisión Nacional de Garantías del PT.

