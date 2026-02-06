Más Información
Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas
En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"
Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional
Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, "El Presidente", quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El morenista compareció este viernes ante Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó su reclusión por su presunta responsabilidad en el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, su suplente, en marzo de 2021.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República acusó a Rivera Navarro de levantar y torturar a ambos políticos para obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas para abrir camino para la presidencia municipal.
Lee también Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población
Será hasta el próximo martes cuando se decida la situación jurídica de Rivera Navarro, debido a que su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para reunir pruebas a su favor.
El juez de control también dictó prisión preventiva oficiosa al director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tequila, Juan Manuel Pérez Sosa; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, todos ellos con presuntos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, informaron autoridades federales., con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó su reclusión por su presunta responsabilidad en el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, su suplente, en marzo de 2021.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República acusó a Rivera Navarro de levantar y torturar a ambos políticos para obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas para abrir camino para la presidencia municipal.
Lee también Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas
Será hasta el próximo martes cuando se decida la situación jurídica de Rivera Navarro, debido a que su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para reunir pruebas a su favor.
El juez de control también dictó prisión preventiva oficiosa al director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tequila, Juan Manuel Pérez Sosa; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, todos ellos con presuntos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, informaron autoridades federales.
Sheinbaum: no hubo indicios delictivos del alcalde de Tequila en su candidatura; se actuó tras las denuncias, dice
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]