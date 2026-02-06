Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, "El Presidente", quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El morenista compareció este viernes ante Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó su reclusión por su presunta responsabilidad en el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, su suplente, en marzo de 2021.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República acusó a Rivera Navarro de levantar y torturar a ambos políticos para obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas para abrir camino para la presidencia municipal.

Será hasta el próximo martes cuando se decida la situación jurídica de Rivera Navarro, debido a que su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para reunir pruebas a su favor.

El juez de control también dictó prisión preventiva oficiosa al director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tequila, Juan Manuel Pérez Sosa; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, todos ellos con presuntos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, informaron autoridades federales.

