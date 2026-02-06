Tras la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro alias “El Presidente”, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila Jalisco; Juan Gabriel Toribio Villareal, director de catastro y predial —señalados por su probable intervención en delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de secuestro y relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— fueron trasladados al penal de máxima seguridad “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo a la orden de aprehensión que tuvo acceso EL UNIVERSAL también se giró las detenciones en contra de Diego López Ibarra de la Tesorería, Julio César Limón Trigueros, de la jefatura de gabinete y Severo Flores Mendoza alias “El rey mago” relacionado con el director de Seguridad Pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) refiere que lleva a cabo una investigación en agravio de las víctimas de identidad resguardada (identificada con las iniciales G.C.G y J.A.G.G).

Una de las víctimas de identidad reservada (G.C.G) refiere que acudió con mucho miedo y temor a denunciar a Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villareal y no los había denunciado antes porque tiene temor por su vida y la su familia, pero la situación se ha vuelto insostenible y decidió ya no seguir callando, rogando al Gobierno actúe y detenga a sus secuestradores.

“Yo era candidato a la presidencia municipal de Tequila Jalisco, por MORENA, todo comenzó cuando estas personas planearon bajarme de la candidatura, el día 24 de marzo del 2021, Juan Gabriel Toribio Villareal me citó en el Restaurant La Posta… Recuerdo que Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villareal entraron con gente armada.

“Me subieron a la fuerza a una camioneta Cherokee modelo atrasado donde me mantuvieron boca abajo con un arma apuntándome detrás de la cabeza, recuerdo que la camioneta avanzó por la carretera... Rumbo a Magdalena unos diez minutos”, dice el testimonio.

Abunda que lo levantaron dos sujetos armados, le pusieron las esposas.

“Al subirme al carro me colocaron una bolsa de tela negra, después que 'me leyeron la cartilla', Diego Rivera Navarro me quitó la bolsa y constantemente me amenazaba, lo pude identificar plenamente, ya que fue la misma persona que me levantó, recuerdo que cuando me quitaron la bolsa me pusieron una venda en los ojos para que no pudiera distinguir el camino y me volvieron a poner encima la misma bolsa, siento que nos regresaron a Tequila

“Recuerdo que me metieron a una casa de seguridad y me sacaron la firma del desistimiento de mi candidatura por Morena, y como a eso de la una de la tarde me pidieron que le llamara a mi suplente (J.A.G.G) para pedirle una firma también a él”, dice el documento.

Refiere que al suplente también lo levantaron ya que mientras se encontraba en cautiverio pidió levantarse para ir al baño y le quitaron la venda de los ojos, entonces se percató que ahí estaba también en el mismo cuarto el suplente.

“Quiero señalar que estas personas nos golpearon y nos agredieron presionando a firmar la renuncia a la candidatura y nunca denunciamos por miedo… Esto pasó en el 2021 cuando estaba de candidato ya que me obligaron a firmar mi renuncia para presentarla al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) recuerdo que se registró esa renuncia el 24 de marzo de 2021”, asevera el testimonio.

La Fiscalía también cuenta con otra denuncia por hechos de secuestro agravado de la víctima directa (L.E.A.R) en la ciudad de Guadalajara, la cual señala que lleva más de tres años dedicándose a vender productos cerca de la plaza principal de Tequila, sin tener ningún problema.

Abunda que fue hasta mediados de octubre del año pasado cuando el actual presidente municipal tomó el cargo y las cosas comenzaron a cambiar, ya que empezó a cerrar muchos negocios incluyendo el de él.

“Sin que me dijeran el motivo por el cual me habían clausurado, presentándose conmigo Diego López Ibarra quien es el jefe de Gabinete del Presidente Municipal, acompañándolo Juan Manuel Pérez Sosa, los cuales me exigieron un pago de 50 mil pesos para que pudiera volver a abrir mi local.

“Por lo que al ser mi única fuente de ingresos me vi obligado a realizar el pago exigido por estas personas el cual entregué a Juan Manuel Pérez Sosa, sin embargo, al momento de realizar el pago… Me indicó que por órdenes del Presidente Municipal tendría que estar pagando mensualmente la cantidad de 20 mil pesos para poder continuar vendiendo mis artesanías o de lo contrario me clausuraron nuevamente mi local y que me atuviera a las consecuencias”, enfatiza el testimonio.

Sostiene que no tuvo otra opción que acceder a sus exigencias realizando el pago de la cantidad exigida mes con mes, sin embargo, en julio debido a que su hijo se enfermó no pudo completar el pago de ese mes, por lo que se presentaron nuevamente en su local Diego López Ibarra y Juan Manuel Pérez Sosa, exigiendo el pago mensual.

“A lo cual les mencioné la situación por la que estaba pasando, solicitandoles que me dieran tiempo de juntar el dinero, respondiéndome… Que ellos no estaban jugando que sabía las consecuencias que podía tener si no pagaba a tiempo, en ese momento Juan Manuel Peréz Sosa le ordenó a los policías que me sujetaran, golpeándome Diego López Ibarra y Juan Manuel Peréz Sosa” precisa.

