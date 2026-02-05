Dos alcaldes de Jalisco han sido detenidos en el último año por nexos con la delincuencia organizada, concretamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con mayor presencia en la entidad.

Se trata de José Ascensión Murguía Santiago, expresidente de Teuchitlán, por Movimiento Ciudadano, y del morenista Diego Rivera Navarro, edil de Tequila detenido este jueves por las fuerzas federales por su presunta relación con una célula delictiva del CJNG.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que Rivera Navarro fue detenido junto con sus principales operadores identificados como Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal, director de Obras Públicas, todos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al morenista Diego Rivera Navarro se le relaciona con la operación de esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, y se le identifica como líder de una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario.

Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación en la localidad del grupo musical “Los Alegres del Barranco”, conocidos por proyectar imágenes del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante sus conciertos.

En tanto, en mayo del año pasado, la FGR detuvo al presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta relación con el Rancho Izaguirre utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de reclutamiento y exterminio.

Murguía Santiago fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, pues señalado de brindar recursos humanos y materiales al CJNG, además de estar en su nómina.

