La más reciente encuesta de Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL revela que Morena encabeza las preferencias rumbo a la gubernatura de Baja California del próximo año. Al mismo tiempo, los datos muestran al actual alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, como el aspirante mejor posicionado.

La contienda arranca con Morena a la cabeza, con 38% de las preferencias. Le siguen PAN (11%), PRI y MC con 6%, respectivamente, Partido Verde (4%), PT (3%) y el PES-Baja California con 2%. Es importante señalar que 30% de los encuestados no declararon preferencia por algún partido político.

Los aspirantes más conocidos son Montserrat Caballero (52%), Juan Carlos Hank (48%) e Ismael Burgueño, con 46%. Más atrás aparecen Fernando Castro Trenti (32%), la senadora Julieta Ramírez (26%) y Armando Ayala y Claudia Agatón, ambos con 23% de reconocimiento. Entre los personajes con mayor nivel de reconocimiento, la mayoría pertenece a Morena, con excepción de Juan Carlos Hank, quien recientemente renunció al PVEM.

Ismael Burgueño tiene el saldo de opinión más favorable (+15). Le siguen Montserrat Caballero (+11), Juan Carlos Hank (+9), Julieta Ramírez (+9) y Claudia Agatón (+6).

Entre los aspirantes de Morena, el alcalde de Tijuana registra el mayor potencial de voto con 36%. Le siguen Montserrat Caballero (30%), Julieta Ramírez (28%) y Claudia Agatón (24%). Por último, la contienda interna de Morena la encabeza Ismael Burgueño con 19% de preferencias.