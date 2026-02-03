La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que se incrementa la conexión aérea del estado con otras ciudades del mundo. La nueva ruta, anunció, es Tijuana- Vancouver que se concretó en la Feria Internacional de Turismo recientemente celebrada en Madrid, España

El Programa Corazones Viajeros ha permitido a más de 17 mil personas viajar gratuitamente, cuenta ya con reconocimiento internacional en materia de turismo social, informó la mandataria estatal.

La gestiones realizadas en la Feria Internacional concluyeron con la firma de una carta de intención, con la aerolínea WestJet, con lo que se proyecta contar con al menos una frecuencia de viajes semanal previo a la siguiente temporada invernal.

“Baja California fue invitado especial al FITUR, porque fuimos sede de dos de los eventos turísticos más importantes del mundo, como el Tianguis Turístico Binacional y la Serie del Caribe en 2025. Nuestras playas y valles son ya un lugar especial para quienes desean disfrutar de buenos momentos y buenos recuerdos”, expresó Marina del Pilar.

También hizo referencia a los avances del acuerdo entre las aerolíneas Viva e Iberia, que permitirá la ruta desde Tijuana o Mexicali con destino final en Madrid, contando con escala en Ciudad de México o Monterrey, esto mediante una sola compra y tarifa integrada, y la ventaja de que el equipaje arriba de manera directa.

Asimismo en la FITUR, Baja California fue reconocida en materia de turismo social por la implementación del programa “Corazones Viajeros”, que ha permitido a más de 17 mil personas viajar gratuitamente dentro del estado, con una inversión de 15 millones de pesos, reflejando una política pública de inclusión social.

En su momento, Miguel Ángel Bafiola Montaño, secretario de Turismo en Baja California, expuso la integración de la vinícola Monte Xanic al portafolio de El Corte Inglés, uno de los grupos comerciales más importantes de Europa.

Con lo que se confirmó la competitividad internacional del Valle de Guadalupe. De igual forma, la gastronomía del estado tuvo presencia destacada en Madrid Fusión, consolidando a Baja California como referente culinario global.

Dijo que la delegación estatal sostuvo más de 60 reuniones comerciales con operadores turísticos e inversionistas internacionales, generando alianzas orientadas a fortalecer la promoción del estado y ampliar las oportunidades económicas para el sector turístico.

A su vez, Salvador Cervantes Hernández, coordinador estatal de Protección Civil, informó que la entidad será sede de la Reunión Nacional de Incendios Forestales, a realizarse del 9 al 11 de febrero en el Baja California Center, en Playas de Rosarito, como reconocimiento a la capacidad de coordinación y planeación preventiva en la entidad.

Este encuentro permitirá fortalecer estrategias de prevención, atención y respuesta ante incendios forestales, así como el intercambio de experiencias entre entidades, con el objetivo de proteger a la población, el medio ambiente y las comunidades en riesgo.

