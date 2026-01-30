La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, subrayó la coordinación entre el gobierno federal y estatal como un factor clave para traducir políticas públicas en obras, derechos y resultados tangibles para la población de la entidad.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tijuana, Ávila Olmeda calificó a Baja California como una “tierra fronteriza, trabajadora y orgullosa”, y afirmó que el trabajo conjunto con la Federación ya se refleja en mejoras concretas en la vida diaria de los ciudadanos de los siete municipios del estado: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

“Hoy queremos dejar claro que esta coordinación entre la Federación y el estado se traduce en obras, en derechos y en resultados que se sienten en la vida diaria de las y los ciudadanos”, expresó la gobernadora.

Marina del Pilar y la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Especial

En materia de infraestructura, destacó proyectos que, dijo, marcarán un antes y un después en la movilidad y la calidad de vida de miles de familias, al transformar los traslados cotidianos y devolver tiempo a las personas. Asimismo, resaltó los avances en materia hídrica, particularmente el proyecto de la planta desaladora de Playas de Rosarito, que busca garantizar el abasto de agua para la zona costa.

“El agua es bienestar y también desarrollo estratégico”, afirmó Marina del Pilar, al señalar que se trata de una obra largamente esperada que permitirá fortalecer el crecimiento económico y social de la región.

La gobernadora también mencionó proyectos logísticos de carácter estratégico que, tras años de intentos fallidos, hoy avanzan gracias a la coordinación con el gobierno federal, con el objetivo de fortalecer la plataforma logística del estado y del país.

En el rubro de salud, reconoció el fortalecimiento de la capacidad médica en Baja California, destacando la ampliación de servicios del Hospital General Regional No. 23 del IMSS en Ensenada, lo que permitirá mejorar la atención a la población.

Ávila Olmeda agradeció además que Baja California haya sido elegido como estado piloto para el programa “Techos Solares para el Bienestar”, iniciativa federal que busca reducir el gasto energético de las familias, especialmente en zonas de calor extremo, mediante la instalación de paneles solares en viviendas.

Marina del Pilar destaca baja en homicidios y violencia

En materia de seguridad, la mandataria estatal respaldó la estrategia planteada por la presidenta Sheinbaum, basada en inteligencia, coordinación y atención a las causas de la violencia. Aseguró que dicha coordinación ya arroja resultados positivos.

“En noviembre, los homicidios dolosos disminuyeron más de un 40 por ciento en Baja California”, informó. Detalló que el promedio diario pasó de 7.13 homicidios en septiembre de 2024 a 4.3 en noviembre, además de que los delitos de alto impacto registraron una reducción acumulada aproximada del 46 por ciento.

Como parte de las acciones para combatir la extorsión, Marina del Pilar indicó que, siguiendo instrucciones federales, se creó una unidad especializada para la investigación y persecución de este delito, lo que ha permitido la desarticulación de 23 células delictivas y la detención de 76 personas.

En el ámbito social, la gobernadora afirmó que Baja California es actualmente el estado con menor desigualdad y menor pobreza a nivel nacional. Señaló que la pobreza se redujo del 22.5 al 9.9 por ciento, mientras que la pobreza extrema pasó del 1.5 al 0.4 por ciento en apenas cuatro años.

“Esto es atender las causas, abrir oportunidades y cerrarle el paso a la violencia”, sostuvo.

Finalmente, destacó programas sociales que, dijo, se han convertido en derechos constitucionales en la entidad, como la Tarjeta Violeta y el Transporte Violeta, así como el programa de desayunos escolares que beneficia diariamente a más de 330 mil niñas y niños en todas las primarias públicas del estado.

“Seguiremos trabajando codo a codo con la Federación para que Baja California viva sin miedo, con derechos y con oportunidades reales”, concluyó la gobernadora.

