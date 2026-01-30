La mañanera de Sheinbaum, 30 de enero, minuto a minuto

Este viernes 30 de enero la presidente Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su conferencia matutina desde Tijuana, Baja California, como parte de la estrategia de recorridos por la República Mexicana para dar a conocer los avances en materia de seguridad.

Sigue lo más relevante de la ponencia de la Presidenta de México y mantente informado.

09:46.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, resalta la detención de extorsionadores en el estado, así como la desarticulación de bandas de extorsión, incautación de drogas y detenciones relevantes de operadores del Cártel del Pacíficos, Los Mayos, Los Aquiles, Los Rusos.

09:41.- Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Gobernación, presenta las actividades llevadas a cabo en 2025 en Baja California, por parte de la Secretaría de Gobernación.

09:37.- Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa los avances en materia de disminución de delitos.

09:34.- Destaca que en la entidad ha bajado el delito de homicidio, así como donde más se ha decomisado drogas.

09:31.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, habla sobre los avances que ha tenido el estado en diversos aspectos.

09:28.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

apr