Una de las lesionadas del siniestro del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre del 2025, donde fallecieron 14 personas y decenas de heridos, narró que al cerrar los ojos sintió como se volteaba el tren al dar tres vueltas.

Agentes del Ministerio Público entrevistaron a decenas de heridos; una de las lesionadas es Alexia del Carmen C. M. señaló que a las 09:00 horas abordó el tren en ciudad Ixtepec, Oaxaca toda vez que radica en Santiago Apoala, Oaxaca y se dirigía a Coatzacoalcos, Veracruz, iba sola y el tren empezó a circular a las 09:05 horas.

“Pasa un tiempo de 25 minutos antes de la estación, Chívela entonces cerré los ojos y en ese momento sentí como se volteaba el tren, escuché muchos gritos de los pasajeros y dio como tres vueltas”, manifestó Alexia del Carmen C. M.

Lee también Por descarrilamiento, dictan prisión preventiva a conductor y despachador del Tren Interoceánico; podrían enfrentar pena de 5 a 20 años de cárcel

Detalló que se golpeó en la cabeza, se le acercó un hombre para decirle que regresaría por ella y se percató que estaba lastimada de su mano.

“Tenía mi hueso a la vista, me espanté, regresó el señor, me ayudó a salir… Las personas empezaron a gritar… Deseo manifestar que en el mismo tren iba una prima quien también escuchó que el conductor le decía que bajara la velocidad”, refirió Alexia.

En tanto Liliana del Carmen G.C. dijo ante una Oficial Investigadora de la Policía Federal Ministerial que es trabajadora del Tren Interoceánico y desempeñó el puesto de anfitriona de tren en donde se encargaba de los ascensos y descensos de los pasajeros, “me encontraba en el vagón cuando íbamos pasando unas curvas en donde sentimos que íbamos muy rápido, seguido de eso el tren se descarriló”.

Lee también Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Rubisel M.G comentó también ante la Oficial Investigadora de la Policía Federal Ministerial que abordó el tren a las 09:00 horas y alrededor de las 11:00 horas ocurrió el accidente.

“El tren iba rapidísimo se sintió que se volteó, las maletas me cayeron encima y me lastimé el hombro… No tengo conocimiento de quien venía conduciendo, ni la razón porque se pudo haber descarrilado, lo único que percibí fue que llevaba exceso de velocidad”, remarcó.

Lee también FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc