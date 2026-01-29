Más Información
La delegación de la FGR en San Luis Potosí inició una carpeta de investigación por el asalto que sufrieron trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando circulaban la madrugada del lunes por un tramo de la carretera federal 57.
A través de una tarjeta informativa, la FGR informó que el martes agentes de la Guardia Nacional recuperaron cámaras y diverso equipo que les fue robado por un grupo armado que lo interceptó por dicha carretera en San Luis Potosí.
Precisó que el equipo hurtado fue abandonado por los delincuentes en un paraje del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, a 28 kilómetros del lugar de los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la madrugada el lunes el personal de CEPROPIE fue abordado por varias personas armadas quienes las despojaron de equipo de grabación, cuando circulaban por la carretera 57.
