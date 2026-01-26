En el marco de la celebración del Mundial de Futbol FIFA 2026, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que el Mundial Social México 2026, que impulsa el gobierno federal, se compone por 10 ejes, entre ellos, torneos, mundialito de robótica, récord Guinness, murales y recuperación de espacios deportivos.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria explicó que el Mundial Social México 2026 tiene como objetivo fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, promover el juego en equipo, la disciplina y el respeto a los oponentes.

Indicó que los torneos serán organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la Secretaría de Mujeres (SM), por el Instituto Mexicano de la juventud (Imjuve), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los gobiernos de los estados y los municipios.

"Todas y todos estamos convocados a llevar el eco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a las calles y barrios, a los territorios de nuestro país y para ello, el Gobierno de México promueve a través de 10 ejes, la semilla del deporte, de la cultura y de la grandeza de nuestra gente.

"Queremos que en esta justa mundialista juguemos en equipo y busquemos el talento de niñas, niños, adolescentes que dominan el balón en las plazas, en los patios de las escuelas y en sus hogares. No olvidemos que México es un extraordinario semillero inagotable de grandeza y en cada rincón del país, desde la sierra hasta la costa, hay talento joven", señaló.

En Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación invitó a la población a sumarse a todas las actividades del Mundial Social México 2026.

Citlalli Hernández convoca a Torneo Nacional de Mujeres

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, convocó al Torneo Nacional Mujeres Libres, de julio a octubre, que busca promover la participación deportiva, la convivencia comunitaria y el encuentro de niñas, adolescentes y mujeres de todo el país.

Abraham Carro, director del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), presentó una jornada nacional de futbol para marzo, con más de mil actividades simultáneas como cascaritas y concurso de dominadas, entre otras.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, informó de una convocatoria para un mundialito de robótica en todo el país.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la FIFA, reiteró que “llevamos el Mundial más allá de los estadios” para que se viva en los 32 estados con el Mundial Social.

Entre los planes del Gobierno, dijo Cuevas, se contemplan 74 mundialitos y copas de futbol en todo el 2026, además que el objetivo del Mundial Social es que el talento encuentre oportunidad.

Apuntó que se coordinará la detección de talento de niñas y niños: “Queremos que esto se transforme en un verdadero semillero”.

