Carolina Villavicencio busca ayuda de la Conade para representar a México en los “Juegos Olímpicos” del patinaje
Carolina Villavicencio sobre representar a México con éxito en el inline freestyle: “Ha sido un sueño”
Los World Skate Games de Paraguay 2026, a celebrarse del 2 al 18 de octubre, son el siguiente reto de Carolina Villavicencio.
“Para tener la preparación completa y representar a México como se debe”, la patinadora de inline freestyle es consciente de los objetivos que debe cumplir este año.
“Son como los Juegos Olímpicos del mundo del skate, porque son 100 por ciento para todas las disciplinas de los patinadores y me gustaría ir a competencias previas para tener fogueo a nivel internacional y saber cómo estamos para afinar los últimos detalles”, mencionó.
Aunque, para ir a eventos internacionales y alistarse de la mejor forma posible, necesita apoyo, por lo que le gustaría tener más contacto con la Conade.
“Con Conade no he tenido acercamiento, los apoyos han sido por mi cuenta o privados, por mi patrocinador de la marca de patines, pero estamos abiertos. Falta comunicación, siempre me enfoqué a estar 100 por ciento en comunicación con mi Federación, pero faltó tener reuniones con Conade”.
