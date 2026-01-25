Superar el machismo fue uno de los obstáculos más complicados para Carolina Villavicencio en el inline freestyle

Para Carolina Villavicencio, ser pionera del inline freestyle en México no ha sido nada sencillo y uno de los retos más grandes a los que se enfrentó es el machismo.

“Ha sido bien complicado luchar con el tema del ego que tenemos arraigado, desafortunadamente, como sociedad machista. Como mujer no ha sido fácil, es hermoso, pero sí es difícil, es demostrar que eres capaz de hacerlo, que tienes la experiencia, que te mereces estar ahí y demostrar que las oportunidades deberían ser iguales, para los chicos y para las chicas”, dijo.

La patinadora profesional mexicana reconoció que vivió una “rachita de estirar y aflojar” con el machismo en la sociedad mexicana, pero que está satisfecha con lo que ha conseguido y desea “causar ese efecto mariposa en la mujer para ser una motivación.

“Ya todo está fluyendo bastante bien y me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado y de motivar a más gente; especialmente, a las mujeres, me gusta mostrar la fuerza como mujer que tenemos y que podemos demostrar que tenemos las herramientas y que estamos preparadas para llegar hasta donde queramos, si nos lo proponemos”, sentenció la deportista.

Como una inspiración femenina, Carolina Villavicencio les dedicó un mensaje a todas las mujeres que desean trascender en el mundo del deporte, tal y como ella lo ha hecho desde hace más de una década.

“[Les diría] que no se detengan, porque el primer paso para lograr un sueño es intentarlo. Las caídas siempre van a estar ahí, son parte, no solamente del patinaje, sino de la vida; no les tengan miedo y tengan en mente que es muy importante aprender de cada caída, porque son un escalón más hacia nuestros objetivos y nuestros sueños”, externó la exitosa atleta mexicana.