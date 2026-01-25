Carolina Villavicencio sobre representar a México con éxito en el inline freestyle: “Ha sido un sueño”

Más Información

Una de las cosas que más ha disfrutado Carolina Villavicencio en su carrera es representar a México, tanto en competencias nacionales como internacionales, aunque aceptó que ha sido “un reto complicado”.

“Ha sido un sueño poder representar a México, [pero] sobre la marcha he aprendido cómo ser representante; fue una montaña rusa, muy difícil conseguir oportunidades y aprovecharlas cuando me invitaban a las competencias, mostrar nuestro nivel competitivo y lograr los objetivos, pero los resultados valen la pena totalmente”, se sinceró.

La originaria de la Ciudad de México recordó cómo fue la primera vez que lució la bandera nacional, hace más de cinco años.

“Por muchos años, representé a México sola, pero a partir de 2020, en el [Open Invitational] Panamericano de Colombia, fue un shock tener ese peso de que la bandera ya está en tu uniforme y tienes que darlo todo; estaba muy nerviosa, estaba en un país que no conocía y soy muy exigente conmigo”, mencionó.

Aunque, su primera experiencia siendo oficialmente representante de México no terminó como ella esperaba; el resultado superó sus expectativas.

“Ganar el Panamericano fue un ‘vamos bien’, porque las oportunidades que tenemos son pocas y hay que aprovecharlas. Poner a México en alto fue un alivio súper grande y ya las siguientes competencias las saboreaba más”, expresó.

Ahora, su siguiente objetivo es participar en el evento más importante: “Ojalá que también el próximo año pueda ser parte de la Selección Nacional para los World Skate Games [de Paraguay]”, señaló.

