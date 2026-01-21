Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

La Comisión Permanente recibió una iniciativa de la Presidencia de la República que propone acuñar tres monedas conmemorativas de la

El proyecto plantea imprimir una moneda de oro puro con un valor nominal de 25 pesos, una de plata pura de 10 pesos y la tercera de una aleación de alpaca plateada de 20 pesos.

Lee también

Asimismo, señala que estas monedas serán valoradas tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Lo que permitirá difundir non solo la cultura a través de un evento mundial, si no que también fortalecerá la tradición numismática.

El será el encargado de definir el diseño de las monedas, el cual deberá relacionarse con la Copa Mundial de Futbol que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Después de que se publique el decreto en el Diario Oficial de Federación, el Banco de México tendrá 90 días naturales para emitir los diseños, y las monedas podrán empezar a acuñarse 30 días naturales después de que se determinen los diseños. .

Lee también

“La amplia proyección que proporciona la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá es una gran oportunidad para proyectar elementos que representen las diversas tradiciones culturales de todas las regiones de nuestro país, ligándolas con el futbol, lo cual constituirá también una forma de fomento y apoyo al deporte nacional”, expone la iniciativa.

El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la para su análisis y dictaminación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]