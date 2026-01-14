Más Información

EU suspende emisión de visas para 75 países; incluye a Rusia, Irán y hasta Brasil

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

(Banxico) planea crear un diseño genérico para la moneda de 20 pesos, de acuerdo con un documento publicado por el banco central.

Pone de manifiesto que tiene la facultad exclusiva de proveer a la economía de billetes y monedas.

Para ello, diseña y fabrica billetes de curso legal, ordena la acuñación de monedas metálicas a la (CMM) y distribuye ambos signos monetarios en todo el país en las denominaciones requeridas, con la mejor calidad y con medidas de seguridad que procuran inhibir su falsificación.

Entre el rumbo a seguir indicó que continuará la emisión de las monedas de 20 pesos conmemorativas que sean aprobadas por el .

Por eso, Banxico propuso adecuaciones al cono monetario actual para reforzar su eficiencia, y funcionalidad.

De ahí que consideró tener un diseño genérico para la moneda de 20 pesos para incentivar su uso y circulación.

Lo anterior, tomando en cuenta que van a continuar saliendo en una cantidad limitada para rememorar eventos de trascendencia nacional.

Continuará la emisión de las monedas de 20 pesos conmemorativas que sean aprobadas por el Congreso de la Unión. Fotos: Banxico
¿Cambios a las monedas de 10 pesos?

En ese sentido, refiere que respecto a la incorporación de un material alternativo en el centro de la moneda de 10 pesos, así como en la moneda de 20 pesos con diseño genérico, se continúan las gestiones con la (SHCP) para presentar las iniciativas ante el Poder Legislativo.

Lo anterior, luego de que se trabajó con la CMM para identificar los materiales alternativos para acuñar las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos con el fin de reducir los costos de producción.

Se hizo con el objetivo de hacer más competitivo el cono monetario actual (que es el conjunto de monedas que circulan en el país) en términos de costos, seguridad y funcionalidad.

Derivado de los resultados de las pruebas, se presentó a la la propuesta de cambio de material para utilizar el alternativo en las monedas de 1, 2 y 5 pesos.

Así fue que se decidió que la acuñación del centro de las monedas de esas denominaciones se haga con la recubierto de bronce, es decir, con un material más amigable al medio ambiente.

Hoy en día las monedas de 20 pesos son de forma decagonal, de aleación de alpaca plateada en la parte central y de bronce aluminio en el anillo perimétrico.

Las nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos ya sustituyeron el bronce aluminio por el acero recubierto de bronce para disminuir costos y el impacto ambiental acorde a la tendencia global sustentable.

