La Cámara de Diputados recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y modificar la composición y características de las monedas de 10 y 20 pesos.

En el caso de las monedas de 10 pesos, propuso que pueda acuñar con una nueva aleación de acero recubierto de níquel, y el núcleo de hierro, para reducir el costo de su fabricación, ya que el cobre es su principal componente, en un 65%, y “ha incrementado su costo en 82% en los últimos 5 años”.

“La finalidad de contar con materiales alternativos que permitan reducir el costo del proceso de producción de tal moneda, sin modificar su apariencia en cuanto al diseño de sus grabados, ni alterar sus propiedades de forma, tamaño y las características de su canto. Lo anterior, considerando la posibilidad de que se presenten variaciones en el precio de los metales que se utilizan actualmente para su fabricación”, refiere la iniciativa.

Lee también Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar

La otra iniciativa, la titular del Ejecutivo planteó modificar el diseño de la moneda de 20 pesos, para establecer el Templo dedicado al dios serpiente Kukulkán, ubicado en la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán, la cual fue declarada patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1982.

“Se propone este diseño porque representa un símbolo icónico de la riqueza cultural e histórica de México, reconocido a nivel mundial. Además, destaca el legado arquitectónico y espiritual de la civilización maya, promoviendo el orgullo nacional y reforzando la identidad cultural del país en una pieza de uso cotidiano como la moneda”, se explica en el documento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr