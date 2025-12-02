Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.

La lista está integrada por cinco hombres y cinco mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.

La lista se integra por:

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Alfredo Barrera Flores Hamlet García Almaguer David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado

Lee también Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Está lista seleccionada por la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del Senado, que requerirá mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes para su aprobación.

Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.

Las personas que integren la terna tendrán que comparecer ante el plenompara exponer su proyecto de trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr