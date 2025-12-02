Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Mundial 2026: Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración en el Estadio Banorte; ¿por qué regalará su boleto?

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (), vacante tras la renuncia de el pasado 27 de noviembre.

La lista está integrada por cinco hombres y cinco mujeres, entre ellas , actual encargada de despacho de la FGR.

La lista se integra por:

  1. Luz María Zarza Delgado
  2. Maribel Bojorges Beltrán
  3. Sandra Luz González Mogollón
  4. Ernestina Godoy Ramos
  5. Mirna Lucía Grande Hernández
  6. Luis Manuel Pérez de Acha
  7. Alfredo Barrera Flores
  8. Hamlet García Almaguer
  9. David Borja Padilla y
  10. Miguel Nava Alvarado

Está lista seleccionada por la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del , que requerirá mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes para su aprobación.

Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.

Las personas que integren la terna tendrán que comparecer ante el plenompara exponer su proyecto de trabajo.

