Más Información

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

La presidenta aseguró que la salida de de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada conjuntamente, y aseguró que se cumplió un periodo e inicia otro.

En , y a pegunta expresa, la Mandataria federal señaló que no hubo resistencia de Gertz Manero para salir de la Fiscalía y acepto irse a una embajada.

"¿Cuál fue la razón por la que usted decida ofrecerle una embajada?", se le preguntó en conferencia de prensa.

Lee también

"Se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mi respeto y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa", respondió.

"¿No hubo resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo?", se le insistió.

"No, pues él acepta irse a una e inicia una nueva etapa que tiene que cumplir, pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo de fiscal", contestó.

Al ser cuestionada sobre el país al que irá Alejandro Gertz Manero como embajador, Sheinbaum no respondió, y pidió esperar.

"Ya en su momento, no comamos ansias", comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]