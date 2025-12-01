Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada conjuntamente, y aseguró que se cumplió un periodo e inicia otro.
En Palacio Nacional, y a pegunta expresa, la Mandataria federal señaló que no hubo resistencia de Gertz Manero para salir de la Fiscalía y acepto irse a una embajada.
"¿Cuál fue la razón por la que usted decida ofrecerle una embajada?", se le preguntó en conferencia de prensa.
"Se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mi respeto y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa", respondió.
"¿No hubo resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo?", se le insistió.
"No, pues él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que cumplir, pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo de fiscal", contestó.
Al ser cuestionada sobre el país al que irá Alejandro Gertz Manero como embajador, Sheinbaum no respondió, y pidió esperar.
"Ya en su momento, no comamos ansias", comentó.
