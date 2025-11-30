Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante dos cateos a domicilios en Sinaloa, se registró un enfrentamiento en el que murió Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", perteneciente a la facción del "Chapo Isidro".

Autoridades federales detallaron que durante los recorridos de seguridad, personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego. Por lo que en respuesta, los marinos repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

En la operación donde participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República), fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, señalado como operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo, identificado como sicario de la célula criminal.

En la zona se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con aproximadamente un kilo de pastillas de fentanilo.

Las autoridades informaron que los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en los municipios de Guasave y Ahome, donde también se aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares. Además, fueron localizados dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas, en los que se decomisaron un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diversos recipientes.

El operativo ocurre meses después de que, en mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, exlíder del Cártel Beltrán Leyva, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, “Pichón”.

La acusación señala que ambos podrían enfrentar una condena de cadena perpetua, con un mínimo de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 20 millones de dólares.

