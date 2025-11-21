Cuernavaca, Mor.- El rancho decomisado al cártel de Los Beltrán Leyva en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, será convertido en Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y estará listo para el próximo año, anunció la secretaria de Educación, Karla Herrera Alonso.

La propiedad de 2.5 hectáreas, aproximadamente, incautada en diciembre de 2009, era ocupada por el líder criminal Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, cabeza del cártel del mismo nombre.

La casa, situada al sur del estado, a unos 26.5 kilómetros de Cuernavaca, era refugio del grupo delictivo y, de acuerdo con veronés de vecinos, albergaba excentricidades como caballerizas, un lago artificial, una plaza de toros con palco y gradas y un salón de fiestas con detector de metales.

La secretaria de Educación, Karla Herrera, informó que en 2026 será un plantel bien establecido para que los estudiantes se involucren totalmente en actividades agropecuarias.

En junio de 2021, luego de que la Lotería Nacional (Lotenal), entonces dirigida Margarita González Saravia, actual gobernadora, anunciara la rifa del rancho "El Paraíso", los habitantes del lugar buscaron audiencia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para recordarle su solicitud de donación para habilitarla como escuela.

Su petición fue planteada por escrito desde noviembre de 2019 cuando abordaron a López Obrador en su gira de trabajo por el municipio indígena de Coatetelco, recordó en su momento María Magdalena Fuentes, habitante del poblado de Atlacholoaya.

