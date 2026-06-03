La química entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siempre da de qué hablar. A seis años de su separación, el exmatrimonio mantiene una relación tan cercana que las especulaciones sobre una posible reconciliación no pasan de moda entre sus seguidores.

Ahora, su reencuentro en la pantalla grande como protagonistas de la cinta romántica "Hasta el fin del mundo" vuelve a alimentar las expectativas sobre si podrían retomar el romance fuera de la ficción.

Ante esa pregunta, ambos compartieron su postura en una reciente entrevista con la revista "Quién", donde además hablaron sobre el proyecto, cuyo origen se remonta a una década atrás, cuando todavía eran pareja.

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¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se cierran al amor?

Al ser cuestionados al respecto, Ochmann respondió cuidadoso: “La moneda está en el aire”. Aislinn coincidió con las palabras de su expareja al agregar: “Nunca digas nunca”, lo que dejó entrever que ninguno cierra por completo la puerta a la posibilidad de una reconexión amorosa.

Sin embargo, ambos reconocieron que en la etapa que atraviesan actualmente, centrados también en la crianza de su hija Kailani, han encontrado un equilibrio.

“Lo que sí siento es que hemos pasado por todo. Por las cosas más bonitas, las más dolorosas, las más fuertes. Hemos visto el lado oscuro de cada quien. Y aun así siempre regresamos al amor”, añadió la actriz.

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La noticia de la película, anunciada el mes pasado, a través de las redes sociales de la también modelo, tomó por sorpresa a muchos. Si bien, ambos han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija, desde hace años no trabajaban juntos en un proyecto de esta magnitud. El anuncio incluso sorprendió a Eugenio Derbez, quien así lo compartió en un video publicado en redes sociales.

La intuición no falla...

Durante la entrevista, la actriz reveló que el guion llegó a sus manos cuando ella y Ochmann llevaban alrededor de cuatro años de relación. Según recordó, no pudo evitar llorar al terminar de leerlo mientras viajaban juntos en un avión.

Aislinn confesó que la historia le provocaba una sensación difícil de explicar, aunque decidieron sumarse al proyecto. Pero, distintas circunstancias retrasaron la producción y, con el paso del tiempo, también llegó el fin de su relación.

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Años después, volvieron a encontrarse para llevar la historia a la pantalla: desde una realidad muy distinta a la que vivían cuando la historia llegó a sus manos.

La cinta llegará a los cines el próximo 23 de julio. Para Ochmann, el resultado refleja la carga emocional, la nostalgia, el amor y el drama que acompañaron tanto al proyecto como a su propia historia.

“Desde que nos conocemos, siempre hemos sido equipo. Estando y no estando. Dentro y fuera”, expresó el actor, conocido también por su participación en "El Señor de los Cielos".

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