La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a sus filas a 98 cadetes que concluyeron su formación inicial como parte de la sexta generación 2025 del Servicio de Protección Federal (SPF).

Durante la ceremonia, en la que se graduaron 48 mujeres y 50 hombres, el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, calificó como importante la capacitación y afirmó que bajo el liderazgo del secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, la profesionalización policial es el eje que fortalece a la institución.

Además, garantiza que México cuente con los mejores elementos para proteger a su población.

Destacó que el Servicio de Protección Federal participa como policía complementaria en operaciones especiales dentro del marco de la Estrategia Nacional, con tareas de prevención, inspección y vigilancia que robustecen el orden y la tranquilidad de la Nación.

Moreno Montaño indicó que la corporación se distingue por un modelo de actuación basado en la proximidad que construye paz desde la confianza y que los resultados obtenidos en el país son producto de la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar).

También la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías y policías estatales, bajo la conducción y mando de sus ministerios públicos, con quienes se trabaja para fortalecer la investigación y asegurar la procuración de justicia.

En la ceremonia se realizó un desfile integrado por los nuevos integrantes del SPF, así como por 100 cadetes de investigación de la SSPC, 25 integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones, 55 elementos de la Dirección General de Servicios de Seguridad del SPF y 25 integrantes de la Guardia Nacional, como muestra de la coordinación interinstitucional.

