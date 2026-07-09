México y Canadá serán los más castigados por la incertidumbre comercial en América del Norte, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De ahí que el organismo, que preside Kristalina Georgieva, recortó los pronósticos económicos para ambos países de 2026 y 2027.

El ajuste se da tras la reciente renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entrará en revisiones anuales y en medio de la materialización del riesgo planteado por el FMI de la reanudación del conflicto en Medio Oriente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y Fondo Monetario Internacional.

A través del reporte de Expectativas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) que dio a conocer este miércoles, alertó que la fragmentación del comercio podría acelerarse, lo que perjudicará la producción y elevará los precios, aunado al estancamiento de la tendencia desinflacionaria.

Así, el FMI actualizó sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, al pasar de 1.6% que preveía en el informe de abril a 1.2%, un descenso de 0.4 puntos porcentuales y debajo de lo que espera el Banco Mundial, con su estimado en 1.3%.

Para el siguiente año, la institución modificó su pronóstico a 1.9% desde 2.2% anterior. Es la primera vez que disminuye sus expectativas de México.

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De acuerdo con el FMI, para México se proyecta una aceleración moderada del crecimiento gracias a políticas internas menos restrictivas. Sin embargo, alertó que la incertidumbre limitará la actividad.

Para la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, el FMI está previendo que esa desconfianza seguirá frenando a México, por lo que hizo una “significativa” reducción a la proyección económica.

Señaló que entre las principales economías sólo se hicieron revisiones a la baja tan “severas” a otros dos países: Canadá con menos 0.4 y Arabia Saudita, 1.4 puntos.

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Canadá, débil inversión

Para Canadá, el FMI anticipa que el crecimiento se desacelerará a 1.1 % en 2026 y 1.7% en 2027. Este último también implicó un recorte de 0.2 puntos porcentuales frente al escenario planteado en abril.

Argumentó el menor crecimiento demográfico, la débil inversión y la incertidumbre comercial, factores que sólo se verán compensados por la mejora de la relación real de intercambio y un consumo que se mantiene sólido.

EU, el ganón

Estados Unidos, el único socio comercial del T-MEC que se opuso a extender el acuerdo de manera automática hasta 2042 a propuesta de México y Canadá, no salió tan afectado con la actualización de las expectativas del FMI.

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De ahí que para 2026 mantuvo 2.3% de crecimiento que preveía en su informe de abril, en tanto que para 2027 lo colocó en 2.2%, un ajuste al alza de 0.1 puntos.

Argumenta que la economía estadounidense será impulsada por la política fiscal, las condiciones financieras favorables y la inversión empresarial en tecnología.

También por la fortaleza de la productividad, con un impacto limitado de la guerra, dado que la Unión Americana es un exportador neto de energía.

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Si se cumple el nuevo escenario, Estados Unidos crecerá el doble de rápido que sus dos principales socios, México y Canadá.

El FMI refirió que el PIB estadounidense creció a una tasa anualizada de 2.1% en el primer trimestre, lo que si bien resultó en un ritmo más lento que la tasa de 2.5% proyectada en abril, para el organismo aún sigue siendo sólido.

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