La calificadora Fitch Ratings previó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será renegociado antes de su vencimiento automático en 2036, al considerar poco probable que Estados Unidos abandone el acuerdo comercial pese a que decidió no renovarlo el pasado 1 de julio.

La firma explicó que, tras esa decisión, el tratado entró en un proceso de revisiones anuales que mantendrá vigentes las reglas comerciales actuales hasta que se alcance un nuevo acuerdo o llegue su fecha de expiración en 2036. Este esquema preserva el statu quo, aunque prolonga la incertidumbre para empresas e inversionistas.

Fitch estimó que una salida de Estados Unidos que rompa el bloque comercial es poco probable debido a la resistencia que enfrentaría tanto en el Congreso estadounidense, cuya aprobación sería necesaria, como entre los grupos empresariales. No obstante, advirtió que las negociaciones podrían extenderse durante varios años y derivar en condiciones menos favorables para México y Canadá.

Lee también Sheinbaum: si hoy EU decide no prorrogar T-MEC, tratado sigue por 10 años; continuaría con revisiones anuales

La calificadora señaló que, aun sin un nuevo acuerdo, México y Canadá continúan enfrentando menores niveles de proteccionismo comercial que otros socios de Estados Unidos. Aunque los aranceles generales rondan 10%, las excepciones contempladas en el T-MEC reducen la tasa efectiva a 3.6% para México y 3.2% para Canadá, lo que ha permitido mantener un desempeño sólido de las exportaciones.

En ese contexto, destacó que las importaciones estadounidenses de mercancías mexicanas crecieron 5.8% durante el año pasado, mientras que la recuperación de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos ha sido impulsada por productos distintos a los energéticos.

[Publicidad]

Sin embargo, advirtió que el mayor proteccionismo estadounidense ha afectado a algunos sectores, entre ellos la industria automotriz mexicana, además de incrementar la incertidumbre que pesa sobre las decisiones de inversión.

Lee también Revisión del T-MEC impulsa búsqueda de proveedores en México; armadoras asiáticas y europeas lideran demanda

Fitch recordó que Estados Unidos concentra alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas. Agregó que la reacción de los mercados mostró que el escenario de revisiones anuales sin un nuevo acuerdo ya era esperado, ya que ni el peso ni los bonos soberanos mexicanos registraron movimientos relevantes tras el anuncio.

[Publicidad]

La calificadora destacó que México ya inició conversaciones bilaterales con Estados Unidos y que la siguiente etapa de negociaciones comenzará alrededor del 20 de julio. Entre las prioridades del gobierno mexicano se encuentran eliminar los aranceles impuestos bajo la Sección 232 al acero, aluminio y sector automotriz, preservar las reglas de origen actuales y fortalecer las cadenas de suministro regionales para reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Respecto a las perspectivas económicas, Fitch señaló que la prolongación de la incertidumbre en torno al T-MEC ha afectado la inversión y la contratación tanto en México como en Canadá, situación que influyó en el desempeño económico de 2025 y en la revisión a la baja de sus pronósticos de crecimiento para 2026.

Lee también Sheinbaum confía en renovación del TMEC "dentro de 4 o 5 años"; descarta "castigo" de EU a México

[Publicidad]

En México, la inversión fija se contrajo 6.3% durante 2025 debido a la incertidumbre relacionada con el T-MEC, la política monetaria restrictiva y otros factores internos, como la reducción del gasto de capital. La firma prevé que la inversión volverá a crecer conforme disminuyan las tasas de interés y las empresas se adapten al nuevo entorno, aunque anticipa una recuperación moderada de 0.7% en 2026 y de 1.4% en 2027 si persiste la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss