La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que representa a todos los fabricantes de vehículos en el país, lamentó el anuncio realizado hoy por parte del Gobierno de Estados Unidos de no renovar el T-MEC.

AMIA considera que esta decisión no reconoce el exitoso proceso de integración que se ha venido construyendo desde hace más de 30 años entre México, Estados Unidos y Canadá, y que ha generado importantes beneficios económicos y sociales a los tres países, convirtiéndose en pilar de la capacidad de la región con el resto del mundo.

“La industria automotriz es el ejemplo más claro del éxito que ha tenido esta integración trilateral.

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“Esta decisión no contribuye a la generación de certidumbre que requiere la industria automotriz, afectada ya durante casi año y medio por los aranceles bajo la Sección 232, que han puesto en desventaja a México frente a otros países y que requieren acciones urgentes de resolución”, afirmó AMIA, en un comunicado.

Sin embargo, dicho anuncio no significa que el T-MEC dejará de tener vigencia, sino que se deberán de abordar de manera efectiva una serie de temas que le preocupan a Estados Unidos.

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AMIA colaborará con el gobierno de México ante revisión del T-MEC

En ese sentido, AMIA reiteró su disposición a colaborar con el gobierno de México en este proceso, resaltando que cualquier diálogo deberá generar respuestas que sean aceptables para los tres países miembros del T-MEC.

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Ahora, los gobiernos tienen que entrar en un proceso de diálogo, ya sea en el formato de revisiones anuales por 10 años que establece el tratado o mediante el mecanismo que acuerden los gobiernos, que permita tomar las acciones necesarias para solucionar aquellos temas en los que haya desacuerdo.

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“Instamos a los tres gobiernos a que este proceso de diálogo pueda generar rápidamente las condiciones para que el T-MEC se renueve a la brevedad posible, a fin de preservar la integración trilateral, regresar al tratamiento comercial preferencial, y recuperar la estabilidad y certidumbre que ha ayudado a nuestra industria a consolidarse como la más importante del T-MEC y de la región”, subrayó AMIA.

Industria de autopartes respalda a Economía en la revisión del T-MEC

En el marco de la conclusión de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio y la Revisión Conjunta del T-MEC, la Industria Nacional de Autopartes (INA) expresó su apoyo y alineación con la estrategia e información compartida el día de hoy por la Secretaría de Economía, para dar continuidad a la certidumbre comercial del sector de Norteamérica.

El T-MEC es una historia de éxito compartida para toda la industria automotriz regional, con miles de millones de dólares invertidos y la creación de cientos de miles de empleos de manufactura desde su entrada en vigor.

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“Las revisiones del tratado no deben entenderse únicamente como un mecanismo de actualización, sino como una oportunidad histórica para transitar de una agenda puramente comercial hacia una política industrial regional que preserve la alianza trilateral, fortalezca el trato preferencial aplicable a los bienes originarios y asegure la continuidad de las condiciones operativas que requiere el sector para seguir prosperando”, indicó la INA, en un comunicado.

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Tras las declaraciones oficiales respecto a las posturas de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, la INA dará seguimiento técnico al esquema de trabajo coordinado por la Secretaría de Economía, priorizando los siguientes puntos clave:

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Revisiones periódicas: Se perfila un esquema de seguimiento y revisiones periódicas durante los próximos años, con el objetivo de preservar la vigencia del Tratado y otorgar certidumbre a la inversión.

Seguimiento inmediato: El sector privado se mantiene atento y coordinado para el próximo encuentro técnico del 20 de julio, donde se profundizará en las mesas de análisis con las delegaciones de Estados Unidos y Canadá para mitigar cualquier espacio de incertidumbre para los inversionistas

Agenda estratégica de competitividad: La industria considera prioritario que las mesas técnicas de los próximos meses impulsen avances sustanciales en el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro; la modernización de reglas de origen que preserven la competitividad manufacturera; y la facilitación comercial, simplificación aduanera y atracción de inversiones por nearshoring.

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Así como la integración de sectores clave como electromovilidad, semiconductores y minerales críticos.

El desarrollo de proveedores regionales y la reducción de dependencias estratégicas externas.

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La INA mantendrá una comunicación permanente y una estrecha alianza con sus organizaciones hermanas en la región: la Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA) de Estados Unidos y la Automotive Parts Manufacturers’ Association (APMA) de Canadá.

Esta alianza asegura que la cadena de valor opere con la máxima solidez, transformando los desafíos globales en negocios reales y de largo plazo para la región.

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