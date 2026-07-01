La incertidumbre alrededor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está frenando el avance de la economía junto con otros factores estructurales como la inseguridad pública y la ausencia de reformas que alienten la inversión, de acuerdo con una encuesta de Banxico.

De ahí que analistas consultados por el Banco de México (Banxico) mantuvieron sin cambio sus pronósticos de crecimiento para la economía nacional.

El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero no hicieron cambios a su expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) para este y el siguiente año.

Para 2026 conservaron el 1.10% de posibilidades que le dan al PIB, mientras que para el 2027 dejaron igual el 1.80% previsto en la encuesta anterior.

Lee también EU propone revisión anual del T-MEC con Canadá y México; siguen negociaciones para renovación del acuerdo comercial

La probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó con respecto al mes anterior para todos los trimestres sobre los que se consultó, excepto para el cuarto trimestre de 2026, según la encuesta del banco central mexicano.

[Publicidad]

En consecuencia anticipan afectaciones al mercado laboral, al ajustar a la baja de 306 a 303 mil el número de trabajadores asegurados en este año ante el IMSS y de 409 a 405 mil nuevos empleos para 2027.

Inseguridad, Estado de derecho y corrupción limitan crecimiento

Las razones plasmadas en la consulta señalan como impedimento para seguir creciendo a las condiciones externas que prevalecen actualmente con factores de coyuntura de política comercial como el T-MEC.

En la parte interna se insiste como limitantes la gobernanza y a su interior siguen pesando los problemas de inseguridad, otros relacionados con la falta de Estado de derecho, así como la corrupción.

[Publicidad]

Más de la mitad de los especialistas que participaron en la encuesta, aseguró que no es buen momento para realizar inversiones.

Lee también ¿Qué pasa si hoy EU decide no prorrogar el T-MEC? Sheinbaum explica procedimiento

Seis de cada 10 advirtió que el clima de negocios permanecerá igual en los próximos seis meses.

[Publicidad]

Por ende sostuvieron la misma estimación de Inversión Extranjera Directa (IED) que esperan este año de 41 mil millones de dólares.

No obstante para el siguiente año la recortaron de 42 mil 785 millones a 42 mil 400 millones de dólares.

Tampoco hicieron cambios al pronóstico de crecimiento de Estados Unidos al quedar en un nivel de 2.20%, pero con una mejoría para 2027 a 2.10% desde el 2% de la encuesta previa.

[Publicidad]

Lee también

Por otro lado, el consenso mejoró sus expectativas para la inflación general al bajar de 4.35% a 4.20% al cierre de año; para el próximo no hubo revisión y se quedó en 3.84%.

Siguen viendo fortaleza en la moneda nacional contra el dólar con una cotización en 17.88 al término del año, cuando hace un mes estaba en 17.95 unidades; para 2027 conservaron los 18.50 pesos por billete verde.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc