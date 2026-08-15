Los frutos rojos se han convertido en uno de los alimentos más populares dentro de una alimentación saludable.

Las fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos y cerezas destacan no sólo por su sabor, sino también por su contenido de vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes.

De acuerdo con especialistas en nutrición, incorporar este tipo de frutas a la dieta puede contribuir al bienestar general, siempre que su consumo forme parte de una alimentación variada y equilibrada.

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Frutos rojos para el corazón. Fuente: Freepik

¿Cuáles son sus principales beneficios?

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) no de los principales atributos de los frutos rojos es su contenido de antioxidantes, entre ellos diversos polifenoles y antocianinas, responsables en buena medida de las tonalidades rojas, moradas y azules de algunas de estas frutas.

Estos compuestos ayudan a proteger a las células frente al estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento y con diversos problemas de salud. Los arándanos, las frambuesas y las fresas se encuentran entre las opciones que pueden aportar una cantidad importante de estos compuestos.

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Asimismo, el consumo habitual de frutos rojos se relaciona con patrones de alimentación favorables para la salud del corazón. Su aporte de fibra y compuestos bioactivos puede contribuir al mantenimiento de niveles saludables de colesterol y presión arterial dentro de un estilo de vida adecuado.

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Fruto rojo y salud. Fuente: Freepik

Además, al ser alimentos bajos en grasas saturadas y ricos en agua, pueden formar parte de una dieta orientada al cuidado cardiovascular. Los frutos rojos también aportan fibra dietética, nutriente que favorece el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a generar sensación de saciedad.

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Las fresas, por ejemplo, son una fuente de vitamina C, mientras que otras frutas de este grupo aportan distintas cantidades de vitamina C, vitamina K, folatos y minerales, dependiendo de la variedad.

Gracias a su contenido de fibra y a que muchas variedades tienen una cantidad moderada de azúcares naturales, pueden ser una alternativa en la alimentación que busque mantener un adecuado control de la glucosa. Sin embargo, esto no significa que por sí solos prevengan o traten la diabetes.

Foto: Pexels

¿Cómo consumirlos?

Una de sus ventajas es su versatilidad al comerse, ya que pueden incorporarse frescos a la alimentación diaria, acompañados de yogur natural, avena o frutos secos, o utilizarse incluso en ensaladas y preparaciones caseras.

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Para aprovechar mejor sus propiedades, conviene preferir la fruta entera frente a productos ultraprocesados que contienen grandes cantidades de azúcares añadidos, como algunos jarabes, postres o bebidas saborizadas.

Los frutos rojos pueden ser un aliado dentro de una alimentación equilibrada debido a su combinación de fibra, vitaminas y antioxidantes. Por ello, incluirlas en la alimentación a lo largo de la semana permite obtener diferentes beneficios.

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