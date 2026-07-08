Después de que Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que el Tratado se renueve dentro de cuatro o cinco años, por otros 16 más.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “es muy difícil” romper la integración económica con Estados Unidos, además que rechazó que haya sido un “castigo” para nuestro país.

“Pienso que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme (...). Aún con las tarifas, con los aranceles, seguimos exportando más a Estados Unidos y estamos comprando más también de Estados Unidos”.

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“Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido (...). La integración económica que se ha dado por últimos 30 años; o sea, es muy difícil romper. Eso no quiere decir que nosotros no miremos también a otras regiones del mundo, entonces también estamos en eso ayer”, dijo al destacar que el Parlamento Europeo ratifico el Acuerdo Global Modernizado con México.

Sheinbaum resalta exportaciones a EU

Sobre la venta de automóviles, la titular del Ejecutivo federal indicó que los indicadores muestran que estamos produciendo más, tanto para el mercado interno como para las exportaciones.

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“Aún con arancel que puso Estados Unidos a los vehículos, están exportándose cerca de 4 millones de vehículos al año. Para el mercado interno es alrededor de 1.5 millones de vehículos (...)”, mencionó.

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Sheinbaum dijo que la imposición de aranceles fue una decisión que tomó Estados Unidos, y no por la delincuencia.

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“Hay una cifra histórica para junio de 2026 en la reducción de homicidios muy importante, pero bueno, dan distintos argumentos como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía, por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo”, declaró.

Explicó que el Tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años, y los tres países se pueden poner de acuerdo para alargarlo otros 16, que puede ocurrir en cualquier momento.

Sobre la captación fiscal, la Mandataria federal mencionó que “va bien”.

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