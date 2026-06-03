La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a que sus movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y con respeto a los derechos de terceros, al tiempo que rechazó que el gobierno de México utilice la represión para atender el conflicto magisterial.

“No utilizamos la represión como mecanismo para resolver los conflictos sociales. La represión nunca será la vía”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez señaló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener abiertas las mesas de diálogo y analizar una por una las demandas planteadas por el magisterio disidente, sin descalificar ni ignorar ninguna de ellas.

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CNTE sale de Segob sin acuerdos y sin pactar reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (03/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“La instrucción que la Presidenta de México dio a esta Comisión de servidores públicos es contundente: analizar y responder uno por uno los planteamientos que han formulado las maestras y los maestros de la CNTE. Que ninguna demanda sea ignorada”, sostuvo.

Acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, la titular de Gobernación informó que durante el encuentro se plantearon dos rutas de trabajo para atender las principales exigencias del movimiento: la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Explicó que el gobierno federal propuso instalar mesas técnicas con representantes de la CNTE, especialistas y funcionarios de distintas dependencias para construir alternativas viables sobre ambos temas, así como revisar asuntos relacionados con pensiones, procesos laborales y condiciones administrativas del magisterio.

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La funcionaria reiteró que las mesas de negociación permanecerán abiertas de manera permanente y que los dirigentes de la Coordinadora podrán regresar al diálogo cuando así lo determinen.

“Es una mesa permanente, abierta, con el mandato de la Presidenta de la República. Ella nos instruyó para que viniéramos a la mesa, hiciéramos acuerdos y habláramos con toda responsabilidad con los maestros”, expresó.

Rodríguez reconoció que algunas de las demandas planteadas enfrentan restricciones presupuestales, aunque aseguró que existe disposición del Gobierno para avanzar en acuerdos.

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“Lo que no se pueda hacer, es por falta de presupuesto; no es falta de voluntad”, afirmó.

Asimismo, destacó las acciones de acompañamiento que realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en casos relacionados con integrantes del movimiento magisterial y señaló que también se trabaja en el fortalecimiento de los servicios médicos y hospitalarios que presta el ISSSTE.

Insistió en que el diálogo seguirá siendo la vía para resolver el conflicto y reiteró el llamado a que las protestas se desarrollen sin afectar innecesariamente a la población.

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Luego de no poder ingresar a la plancha del Zócalo, los maestros optaron por instalarse sobre la avenida 20 de Noviembre del Centro Histórico de la CDMX. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

CNTE acusa doble discurso del Gobierno federa

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recriminó al Gobierno federal mantener un doble discurso frente al conflicto magisterial, al sostener que mientras públicamente afirma privilegiar el diálogo y descarta actos de represión, en los hechos se han registrado agresiones, hostigamiento y criminalización contra integrantes del movimiento.

Durante la mesa de diálogo celebrada este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) cuestionó la postura oficial y afirmó que las acciones recientes contradicen el mensaje expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mientras la presidenta insiste públicamente en que existe diálogo y que no hay represión contra el movimiento magisterial, los hechos ocurridos durante las últimas semanas demuestran una realidad completamente distinta”, sostuvo la Coordinadora.

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La organización recordó las agresiones denunciadas por integrantes de la Sección 22 durante las movilizaciones realizadas el pasado 25 de mayo en la Ciudad de México, así como los ataques atribuidos a grupos de choque en Villa de Mitla, Oaxaca, contra docentes que participaban en las jornadas de protesta.

Asimismo, denunció los hechos ocurridos el 1 de junio, cuando, aseguró, elementos policiacos desplegados por el gobierno de la Ciudad de México utilizaron artefactos explosivos presuntamente no letales contra manifestantes, lo que dejó dos profesores gravemente lesionados.

De acuerdo con la CNTE, uno de los docentes perdió un ojo a consecuencia de las heridas sufridas durante esos acontecimientos.

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Miles de integrantes de la CNTE marcharon hacia el Zócalo durante la celebración del Día del Maestro, antes de realizar su asamblea este sábado. Foto: Gabriel Pano/EL UNVERSAL

Durante el encuentro con autoridades federales, la representación magisterial también acusó negligencia institucional en la atención médica brindada al profesor lesionado, al señalar que permaneció durante varias horas sin recibir atención especializada oportuna en una unidad médica del ISSSTE.

La Coordinadora rechazó además las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la identidad de algunas personas lesionadas durante las protestas, al considerar que dichas afirmaciones buscan minimizar la gravedad de los hechos y desacreditar la movilización nacional del magisterio.

La CNTE denunció igualmente la existencia de actos de hostigamiento, intimidación y persecución política contra integrantes de la organización, entre ellos la apertura de carpetas de investigación, vigilancia y agresiones físicas.

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“Resulta incongruente que, después de semanas de represión, campañas de desprestigio y omisiones gubernamentales, las autoridades pretendan presentarse como promotoras del diálogo”, señaló la Comisión Nacional Única de Negociación.

La Coordinadora exigió respuestas concretas a sus principales demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la recuperación de los derechos laborales, sindicales y de seguridad social del magisterio.

Y sostuvo que la solución al conflicto depende de la respuesta que el Gobierno federal dé a estas exigencias y advirtió que de ello dependerá el rumbo que tome la actual jornada nacional de lucha.

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