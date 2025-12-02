La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Este martes 2 de diciembre, sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

07:38.- Muestra la receta médica que proporcionan los servidores de la salud, para posteriormente acudir a las Farmacias del Bienestar a surtirla.

07:35.- Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, indica que se han realizado 8 millones 818 mil 488 citas médicas con el programa Salud Casa por Casa.

07:29.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Mandataria federal comienza diciendo que este martes se presentará el programa Farmacias del Bienestar y explica en qué consiste.

