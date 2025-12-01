Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dio a conocer el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante la conferencia matutina de este 1 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes detalló que el proceso inicia el 1 y finaliza el 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona interesada en registrarse.

Apuntó que la pensión para las mujeres será a partir de los 60 años y para hombres a partir de los 65 años.

Para consultar el módulo más cercano al domicilio de las personas interesadas en el registro, señaló que se puede hacer a través de la página gob.mx/bienestar.

Los módulos abren a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 de la tarde.

Este lunes deben acudir las personas cuyo apellido inicie con la letra, A, B y C.

Calendario de Pensiones Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

mahc/apr