Más Información

Sheinbaum: Agentes de Harfuch reportados como desaparecidos en zona del CJNG ya fueron localizados; están en buen estado, dice

Sheinbaum: Agentes de Harfuch reportados como desaparecidos en zona del CJNG ya fueron localizados; están en buen estado, dice

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

, secretaria del Bienestar, dio a conocer el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores y la .

Durante la conferencia matutina de este 1 de diciembre en , Montiel Reyes detalló que el proceso inicia el 1 y finaliza el 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona interesada en registrarse.

Apuntó que la pensión para las mujeres será a partir de los 60 años y para hombres a partir de los 65 años.

Lee también

Para consultar el módulo más cercano al domicilio de las personas interesadas en el registro, señaló que se puede hacer a través de la página .

Los módulos abren a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 de la tarde.

Lee también

Este lunes deben acudir las personas cuyo apellido inicie con la letra, A, B y C.

Calendario de Pensiones Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
Calendario de Pensiones Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]