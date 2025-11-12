Tarjeta INAPAM 2025: módulos de registro en noviembre para pensionados y adultos mayores

Durante noviembre, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa recibiendo solicitudes para tramitar la tarjeta que brinda descuentos y beneficios a los adultos mayores de 60 años.

El trámite es gratuito, presencial y puede realizarse en los módulos oficiales distribuidos en todo el país.

Día del Abuelo: Descuentos con la tarjeta INAPAM. Foto: iStock

¿Cómo se tramita la tarjeta INAPAM de manera rápida y presencial?

El proceso para obtener la tarjeta INAPAM es completamente gratuito y se realiza de forma personal en los módulos de la Secretaría del Bienestar. El horario de atención es de 08:00 a 14:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

El procedimiento es sencillo: el solicitante debe registrarse en la entrada del módulo, presentar la documentación requerida y llenar el formato de afiliación. El personal revisa que los documentos estén en buen estado, captura los datos en el sistema y entrega la tarjeta o indica la fecha para recogerla.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la tarjeta INAPAM?

Los adultos mayores interesados deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.

¿Dónde se puede tramitar la tarjeta INAPAM en la Ciudad de México?

Cada una de las 16 alcaldías de la CDMX cuenta con al menos un punto de atención. Los módulos funcionan de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Algunos de los principales se encuentran en:

Álvaro Obregón

Av. de los Insurgentes s/n

Calle Peral s/n, colonia Jalapa el Grande

Calle Pedro Aguirre Cerda No. 66, colonia Ampliación Presidentes

Azcapotzalco

1er Callejón del Rosario No. 11, colonia Pueblo Santa Bárbara

Calle Rafael Alducín s/n, colonia Unidad Habitacional Presidente Madero

Av. 22 de febrero No. 423, colonia Barrio San Marcos

Benito Juárez

Av. Dr. José María Vértiz 543, colonia Narvarte

Av. Universidad 150, colonia Narvarte

Iztapalapa

Av. San Rafael Atlixco 275, colonia Guadalupe del Moral

Av. Genaro Estrada 127, colonia Santa Cruz Meyehualco

Cuauhtémoc

Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera

República de Argentina 8, colonia Centro

Gustavo A. Madero

Av. Politécnico Nacional esquina cerrada Otavalo, colonia Lindavista

Calle Corona del Rosal s/n, colonia Guadalupe Proletaria

Estos son los Módulos del Bienestar

Tlalpan

Benito Juárez 12, colonia Toriello Guerra

Av. Miguel Hidalgo s/n, colonia Pueblo San Miguel Ajusco

Venustiano Carranza

Calle Lázaro Pavia, colonia Jardín Balbuena

Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?

Esta credencial brinda descuentos en transporte público, medicamentos, servicios médicos, actividades culturales, alimentación y predial, entre otros. Además, otorga precios preferenciales en museos, eventos y servicios turísticos.

Los beneficios pueden variar según los convenios locales establecidos entre el INAPAM y los prestadores de servicios.

