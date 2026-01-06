Las cuotas bancarias de intercambio para pagos con tarjeta por medio de una terminal punto de venta aquí son mayores a las que se cobran en otros países, destacó el Banco de México (Banxico).

Se debe, explicó, en buena medida, a que las autoridades que regulan dicho mercado en otros lugares definieron límites en el establecimiento de dichas cuotas.

Así lo pondera el Instituto Central en el Informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros correspondiente a junio 2024-junio 2025.

Mencionó que en algunos países hay topes a la cuota de intercambio para pagos con tarjeta como por ejemplo en Estados Unidos en donde se aplica un límite de 0.21 centavos de dólar más 0.05% para los pagos con tarjetas de débito.

En Reino Unido y la Unión Europea es de 0.2% y 0.3% el tope para los pagos con débito y crédito, respectivamente.

Por su parte en Israel es de 0.3% para débito.

Otros países comparables de América Latina que tienen un tope son Argentina con 0.6% para débito y de 1.3% para crédito; mientras que Chile de 0.5% y 1.14% en cada caso.

Costa Rica no rebasa el 1% tanto para pagos con débito y crédito, en tanto que Brasil sólo tiene un tope de 0.8% para débito.

Mientras que en México es de 0.45% y 1.30%, para débito y crédito, respectivamente.

Según el informe anual, la regulación internacional ha contenido costos para usuarios y comercios, mientras el mercado mexicano aún ajusta sus niveles. Foto: iStock

Banxico expuso que las cuotas de intercambio consisten en un monto por operación que paga la entidad adquirente del comercio a la entidad emisora de la tarjeta con la que se realizó el pago.

Indicó que usualmente se calcula como un porcentaje de la transacción, aunque en algunos casos consiste en un monto fijo.

Los niveles de las cuotas de intercambio influencian la dinámica del mercado de pagos con tarjeta, ponderó.

Hizo notar que como reguladores, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) promueven el balance entre todos los lados del mercado de pagos con tarjetas y dan seguimiento a la evolución de las cuotas de intercambio.

Estableció que al establecer el nivel de las cuotas de intercambio se debe tomar en cuenta que este favorezca a todos los participantes, tanto del lado emisor como del lado adquirente.

Actualmente, las cuotas de intercambio están diferenciadas en 29 giros de comercio, recordó.

Detalló que dentro de los cuales existen siete denominados como giros de incentivo, los cuales tienen asignada una cuota de intercambio cero desde 2013 para tarjetas de crédito y desde 2019 para tarjetas de débito.

Según el Banco Central, esa política ha permitido que se favorezca la inclusión financiera en los siete giros de negocio de educación básica, guarderías, personal médico y de dentistas, misceláneas, refacciones, ferreterías y salones de belleza, y también han tenido un impacto positivo en el comportamiento de la cuota.

Esta medida, puntualizó, también busca promover un mayor uso de este tipo de tarjetas para pagos en comercios.

La información más reciente a septiembre de 2025, muestra que las cuotas de intercambio ponderadas para débito y crédito fueron de 0.45% y 1.30%, respectivamente, el mismo valor para débito y 3 puntos base menor para crédito respecto a las observadas en el mismo mes del año anterior.

En el informe anual se hace notar que la cuota de intercambio ponderada de tarjetas de débito reflejó reducciones en los últimos años debido a que una mayor proporción de los montos transaccionados en débito corresponden a giros con una cuota de intercambio más baja, en comparación con la distribución de los montos en tarjetas de crédito.

