Durante 2025, la demanda de por parte de la población en general como medio de pago presentó un aumento anual de 7.6%, según datos del Banco de México ().

La circulación de billetes y monedas en la terminó el año que recién concluyó con un saldo total de 3 billones 545 mil millones de pesos frente a los 3 billones 293 mil 419 millones de pesos del 2024, muestran las cifras más recientes del Instituto Central.

En diciembre la llamada base monetaria registró un ascenso mensual de 156 mil 770 millones de pesos.

Con ello, en todo el 2025 las necesidades de dinero constante y sonante, reportó un crecimiento de anual de 251 mil 580 millones de pesos.

La base monetaria de México en los últimos años creció alrededor del 4%, al mismo ritmo que la inflación con 4.2%. Foto: Archivo
Al inicio de 2026 la demanda de efectivo para hacer pagos con motivo de las festividades de Año Nuevo comenzó con un aumentó 10 mil 773 millones de pesos, revelan información semanal de Banxico al cierre del 2 de enero de 2026.

De tal suerte que el saldo total alcanzó un monto de 3 billones 550 mil 524 millones de pesos al finalizar la semana pasada.

La base monetaria de México en los últimos años creció alrededor del 4%, al mismo ritmo que la inflación con 4.2%.

En tal virtud, destaca que el efectivo en circulación se ha mantenido estable con una proporción por arriba del 30% del total, con un repunte a partir de 2022, con más del 35% del total, lo que puede responder a la actividad económica del país, así como a los altos niveles de inflación.

Además de evidenciarse que, a pesar del avance en la digitalización de los medios de pago, el uso de efectivo entre la sociedad mexicana sigue predominando en las transacciones minoristas.

