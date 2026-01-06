Más Información

El informó que consideró no necesaria la recontratación de la calificadora para este año, al prever la liquidación anticipada de los Certificados de Vivienda (CEDEVIS) durante enero, en los términos más convenientes.

La solidez financiera del Instituto le permitirá liquidar de manera anticipada dos emisiones de , por lo que ya no requiere una calificación como administrador de hipotecas.

La decisión del Infonavit se sustenta en la solidez financiera que mantiene, resultado de la política salarial iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permite llevar a cabo la liquidación anticipada de dos emisiones de CEDEVIS que tiene vigentes.

“Con la liquidación total de estas emisiones, concluye la obligación de mantener vigente la evaluación de calidad como administrador de hipotecas, la cual era realizada por la calificadora Moody’s Local México, por lo que el Infonavit consideró no necesaria su recontratación”, indicó el Instituto, en un comunicado.

Vivienda. Foto: Cortesía Infonavit

Los CEDEVIS son certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por el Infonavit, que fungieron, hasta 2015, como una fuente alterna de financiamiento ante la falta de liquidez que enfrentaba el Instituto, derivada de una mala política salarial en el país.

En relación con la solidez financiera del Instituto, los recursos del Fondo de la Vivienda ascendían a 146 mil millones de pesos el sexenio pasado; pero con el aumento constante al salario mínimo a partir del año 2019, dichos recursos superan hoy el billón de pesos, lo que permite al Instituto contar con recursos suficientes para financiar la construcción de un millón 200 mil viviendas y su programa de crédito, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El Infonavit reiteró su compromiso con el manejo responsable de los recursos de los derechohabientes, a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y generar rendimientos que permitan a los trabajadores mejorar su calidad de vida al final de su etapa laboral, al recibir los recursos de su Subcuenta de Vivienda.

