Con el inicio del 2026 comienza una nueva fase para los agentes aduanales, quienes ya no gozarán de patentes indefinidas, ahora serán por 20 años, prorrogable por un período similar, expertos aseguran que a pesar de los cambios a la Ley Aduanera y de las reglas de comercio exterior no se logró modernizar ni reducir la tramitología.

Además, consideran que quedaron puntos pendientes de resolverse en la Ley Aduanera que no se aclararon en las Reglas Generales de Comercio Exterior.

En un documento, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM) expuso que la autoridad no definió el proceso de certificación al que deberán someterse los agentes aduanales cada tres años, no se especificaron todos los criterios para evitar que haya parentescos entre agentes aduanales y funcionarios de aduanas, debe quedar claro qué autoridad llevará a cabo el examen del polígrafo, entre otros puntos.

El CEO y cofundador de Aduanapp, Julio Cantú Salazar, expuso que se tuvo la oportunidad histórica de “modernizar de raíz el sistema aduanero” para enfrentar los retos como el nearshoring, reshoring, la guerra arancelaria, abuso masivo de la entrada de paquetería con productos asiáticos que se compraron vía e-commerce sin pagar impuestos a través de los llamados minimis, "pero no se hizo".

Añadió: “el resultado fue más de lo mismo: trámites administrativos actualizados, pero sin integración real de inteligencia artificial para análisis de riesgos, blockchain para trazabilidad obligatoria, ni esquemas innovadores de colaboración público-privada. La respuesta principal: subir aranceles”.

Aseguró a EL UNIVERSAL que se envía “una señal preocupante de inercia regulatoria en un momento en que la competitividad se define por eficiencia y seguridad tecnológica en las cadenas de suministro”, así como en el año en que se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En otras palabras, “México, por ahora, eligió quedarse atrás”.

Ley Aduanera.

Dijo que ahora los agentes aduanales tienen mayor responsabilidad técnica, administrativa y fiscal, en momentos en que entran en vigor los aranceles a productos originarios de países asiáticos clasificados en mil 463 fracciones arancelarias.

Transformación digital, clave para un mejor seguimiento de embarques

Mientras en México hay 250 agentes aduanales que realizan 11 millones de pedimentos que implican 23 millones de cruces fronterizos, en Estados Unidos son 14 mil agentes aduanales, que atienden aproximadamente el triple de pedimentos que los mexicanos.

Explicó que la realidad es que es imposible abrir cada embarque que llega al país y aseguró que por eso debe mejorarse la trazabilidad para que no haya abusos en la entrada de mercancía de importación al país.

Por ello, dijo que es necesario conectar la tecnología con los transportistas, líneas aéreas, navieras y con los agentes aduanales porque con la nueva legislación habrá exámenes, certificaciones, y se requiere capacitación para estar al tanto de los cambios.

Agregó que la transformación digital permitirá tener un seguimiento o trazabilidad de la mercancía desde su origen, conocer a los proveedores e identificar grados de riesgo en productos e industrias.

