Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

Con el inicio del 2026 comienza una nueva fase para los , quienes ya no gozarán de patentes indefinidas, ahora serán por 20 años, prorrogable por un período similar, expertos aseguran que a pesar de los cambios a la y de las reglas de comercio exterior no se logró modernizar ni reducir la tramitología.

Además, consideran que quedaron puntos pendientes de resolverse en la Ley Aduanera que no se aclararon en las Reglas Generales de Comercio Exterior.

En un documento, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana () expuso que la autoridad no definió el proceso de certificación al que deberán someterse los agentes aduanales cada tres años, no se especificaron todos los criterios para evitar que haya parentescos entre agentes aduanales y funcionarios de aduanas, debe quedar claro qué autoridad llevará a cabo el examen del polígrafo, entre otros puntos.

Lee también

El CEO y cofundador de Aduanapp, Julio Cantú Salazar, expuso que se tuvo la oportunidad histórica de “modernizar de raíz el sistema aduanero” para enfrentar los retos como el nearshoring, reshoring, la guerra arancelaria, abuso masivo de la entrada de paquetería con productos asiáticos que se compraron vía e-commerce sin pagar impuestos a través de los llamados minimis, "pero no se hizo".

Añadió: “el resultado fue más de lo mismo: trámites administrativos actualizados, pero sin integración real de inteligencia artificial para análisis de riesgos, blockchain para trazabilidad obligatoria, ni esquemas innovadores de colaboración público-privada. La respuesta principal: subir aranceles”.

Aseguró a que se envía “una señal preocupante de inercia regulatoria en un momento en que la competitividad se define por eficiencia y seguridad tecnológica en las cadenas de suministro”, así como en el año en que se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (). En otras palabras, “México, por ahora, eligió quedarse atrás”.

Ley Aduanera. Foto: iStock
Ley Aduanera. Foto: iStock

Lee también

Dijo que ahora los agentes aduanales tienen mayor responsabilidad técnica, administrativa y fiscal, en momentos en que entran en vigor los aranceles a productos originarios de países asiáticos clasificados en mil 463 fracciones arancelarias.

Transformación digital, clave para un mejor seguimiento de embarques

Mientras en México hay 250 agentes aduanales que realizan 11 millones de pedimentos que implican 23 millones de cruces fronterizos, en Estados Unidos son 14 mil agentes aduanales, que atienden aproximadamente el triple de pedimentos que los mexicanos.

Explicó que la realidad es que es imposible abrir cada embarque que llega al país y aseguró que por eso debe mejorarse la trazabilidad para que no haya abusos en la entrada de mercancía de importación al país.

Por ello, dijo que es necesario conectar la tecnología con los transportistas, líneas aéreas, navieras y con los agentes aduanales porque con la nueva legislación habrá exámenes, certificaciones, y se requiere capacitación para estar al tanto de los cambios.

Agregó que la transformación digital permitirá tener un seguimiento o trazabilidad de la mercancía desde su origen, conocer a los proveedores e identificar grados de riesgo en productos e industrias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]