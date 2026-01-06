Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Durante las primeras horas de este martes, el perdió terreno en medio del fortalecimiento del billete verde ante sus principales pares comerciales.

Hoy, el Índice Dólar (DXY) se fortaleció al registrar una apreciación de 0.23%.

El abre en este 6 de enero, significando una depreciación diaria para la moneda mexicana de 0.24%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Hoy por la mañana, 11 de las 16 mayores divisas reportan un retroceso ante el dólar estadpunidense; la moneda mexicana se ubica en el sexto lugar.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), para este día el Banco de México estableció el tipo de cambio en 17.89 por dólar.

En los principales bancos de México, el billete verde se vende en:

  • Banamex: 18.34 pesos por dólar
  • BBVA México: 18.17 pesos por dólar
  • Banorte: 18.25 pesos por dólar
  • Banco Azteca: 18.60 pesos por dólar
