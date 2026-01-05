Más Información

En vísperas de la llegada del , el peso arranca la semana con pérdidas frente alestadounidense presionado por las tensiones geopolíticas asociadas a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

El dólar presenta un costo de 17,97 pesos por cada billete, lo cual significó el repunte del 0,41% de la moneda mexicana frente al viernes, luego de una en las últimas semanas de diciembre, lo que coincidió incremento de 0,24% del.

“Hoy, el peso retrocede ante un dólar firme, considerando el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado debido a las tensiones geopolíticas entre, EU y Venezuela”, escribieron analistas de Monex en una nota de apertura del mercado.

Costo del dólar en los bancos mexicanos

De acuerdo con el (DOF) establece este 5 de enero un tipo de cambio de 17,8803 pesos por dólar. Mientras que su cotización en los bancos es la siguiente:

  • Banamex: MXN$18,34 por dólar
  • BBVA México: MXN$18,17 por dólar
  • Banorte: MXN$18,39 por dólar
  • Banco Azteca: MXN$18,95 por dólar
