El peso mexicano abre este viernes 2 de enero con una tendencia de fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

Siete de las 16 mayores divisas reportan avances frente al dólar, el peso mexicano se ubica en el tercer puesto este viernes.

Hoy, el tipo de cambio cotiza en 17.93 por dólar, lo que significa una apreciación diaria de 0.33%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La moneda estadounidense registra una mejora de 0.13% del Índice Dólar (DXY), un indicador que mide el valor del billete verde ante múltiples divisas.

Lee también Warren Buffett augura un siglo de vida a Berkshire Hathaway tras ceder el mando a Greg Abel

Tipo de cambio este 2 de enero

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio para este viernes se estableció en 18.00 pesos. Así cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:

BBVA México: 18.22 pesos por dólar

Banorte: 18.30 pesos por dólar

Banamex: 18.40 pesos por dólar

Banco Azteca: 18.45 pesos por dólar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc