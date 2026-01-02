Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

Mundial 2026: Sheinbaum no descarta reunión con Trump con motivo del evento; pide esperar definición sobre el T-MEC

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

El abre este viernes 2 de enero con una tendencia de fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

Siete de las 16 mayores divisas reportan avances frente al dólar, el peso mexicano se ubica en el tercer puesto este viernes.

Hoy, el tipo de cambio cotiza en 17.93 por , lo que significa una apreciación diaria de 0.33%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La moneda estadounidense registra una mejora de 0.13% del Índice Dólar (), un indicador que mide el valor del billete verde ante múltiples divisas.

Tipo de cambio este 2 de enero

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio para este viernes se estableció en 18.00 pesos. Así cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:

  • BBVA México: 18.22 pesos por dólar
  • Banorte: 18.30 pesos por dólar
  • Banamex: 18.40 pesos por dólar
  • Banco Azteca: 18.45 pesos por dólar
